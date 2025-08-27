  1. Clienti privati
Stati Uniti Concluso con successo il decimo test di Starship

SDA

27.8.2025 - 08:17

È la prima volta, nella storia dei test della Starship, che vengono raggiunti tutti gli obiettivi previsti. L'immagine tratta da un live streaming di SpaceX mostra il razzo nella fase di ammaraggio nell'Oceano indiano.

Keystone

Si è concluso con un successo completo il decimo test di Starship, il veicolo dell'azienda SpaceX progettato per le future missioni su Luna e Marte, ha riferito la società.

Keystone-SDA

27.08.2025, 08:17



Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti: dopo l'ammaraggio controllato del razzo SuperHeavy, la capsula Starship ha rilasciato correttamente gli otto simulatori di satelliti Starlink e ha proseguito il volo fino all'ammaraggio controllato nell'Oceano indiano, in una zona a nordovest dell'Australia, avvenuto a poco più di un'ora dal lancio.

È la prima volta, nella storia dei test della Starship, che vengono raggiunti tutti gli obiettivi previsti.

Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
Insegnante tedesca incassa un milione di euro... senza lavorare un solo giorno

30'000 follower. Ecco qual è il segreto delle 83enni gemelle emiliane star di TikTok



Il direttore non conosce il suo nome. Insegnante tedesca incassa un milione di euro... senza lavorare un solo giorno



82esima edizione. Domani al via la mostra del cinema di Venezia con l'ombra di Gaza

