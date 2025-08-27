Stati UnitiConcluso con successo il decimo test di Starship
27.8.2025 - 08:17
Si è concluso con un successo completo il decimo test di Starship, il veicolo dell'azienda SpaceX progettato per le future missioni su Luna e Marte, ha riferito la società.
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti: dopo l'ammaraggio controllato del razzo SuperHeavy, la capsula Starship ha rilasciato correttamente gli otto simulatori di satelliti Starlink e ha proseguito il volo fino all'ammaraggio controllato nell'Oceano indiano, in una zona a nordovest dell'Australia, avvenuto a poco più di un'ora dal lancio.
È la prima volta, nella storia dei test della Starship, che vengono raggiunti tutti gli obiettivi previsti.