Il luogo dell'incidente nel quale un autobus turistico e un camion si sono scontrati nei pressi di Pembroke, nello stato di New York. Keystone

Un autobus con turisti – prevalentemente cinesi, filippini e indiani – e un camion si sono scontrati nello stato di New York. Lo scontro avrebbe causato diversi morti. Lo riportano i media americani.

Keystone-SDA SDA

L'incidente avrebbe coinvolto più di 50 persone, inclusi bambini, secondo quanto riferito dall'emittente americana Cnn. A bordo dell'autobus ci sarebbero stati turisti cinesi, filippini e indiani e la polizia sta chiamando sul posto interpreti.