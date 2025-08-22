Stati UnitiDiversi morti in uno scontro autobus-camion nello stato di New York
SDA
22.8.2025 - 21:29
Un autobus con turisti – prevalentemente cinesi, filippini e indiani – e un camion si sono scontrati nello stato di New York. Lo scontro avrebbe causato diversi morti. Lo riportano i media americani.
Keystone-SDA
22.08.2025, 21:29
22.08.2025, 21:33
SDA
L'incidente avrebbe coinvolto più di 50 persone, inclusi bambini, secondo quanto riferito dall'emittente americana Cnn. A bordo dell'autobus ci sarebbero stati turisti cinesi, filippini e indiani e la polizia sta chiamando sul posto interpreti.