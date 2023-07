Il primo reattore nucleare americano costruito da zero negli ultimi 30 anni entra in funzione: è l'unità 3 dell'impianto Vogtle, in Georgia, e fornirà energia elettrica.

Vista sull'unità 3, da sinistra e l'unità 4 a Plant Vogtle, nella contea di Burke. KEYSTONE

«E' il primo giorno dei prossimi 60-80 anni che l'unità 3 del Vogtle servirà i nostri clienti con energia pulita», afferma Kim Greene, l'amministratore delegato di Georgia Power.

L'unità 3 del Vogtle avrebbe dovuto entrate in funzione nel 2016 ma da allora si sono accumulati ritardi e problemi di costruzione, che hanno fatto anche lievitare i costi.

Il prezzo originario per le unità 3 e 4 – che entrerà in funzione agli inizi del 2024 – era di 14 miliardi di dollari ma è salito a oltre 30 miliardi.

SDA