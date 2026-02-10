  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Epstein pagò 100 milioni all'ex boss di Victoria Secret

SDA

10.2.2026 - 16:21

Una foto segnaletica di Jeffrey Epstein
Una foto segnaletica di Jeffrey Epstein
Keystone

Jeffrey Epstein pagò 100 milioni di dollari a Les Wexner, l'ex numero uno di Victoria Secret, nel 2008 dopo che il miliardario fondatore di L Brands lo aveva accusato di avergli rubato centinaia di milioni di dollari.

Keystone-SDA

10.02.2026, 16:21

10.02.2026, 16:28

Wexner ha rivelato il pagamento alle autorità americane pochi giorni prima che il pedofilo si togliesse la vita in carcere.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, il legale di Wexner incontrò le autorità nel luglio del 2019 e raccontò loro che aveva consentito a Epstein di avere il controllo delle sue finanze personali e che il pedofilo spesso comprava proprietà per poi rivenderle a se stesso a prezzi scontati, come accaduto per l'abitazione di Epstein a New York.

Wexner è ritenuto una figura cruciale nel caso Epstein, colui a cui far risalire la maggior parte della sua ricchezza. Altri documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia evidenziano anche che Leon Black, il co-fondatore di Apollo Global Management, pagò a Epstein 158 milioni fra il 2021 e il 2017.

Intanto, il segretario al commercio Howard Lutnick si difende sul caso Epstein, che ha spinto molti in Congresso a chiedere le sue dimissioni. «Non ho avuto quasi niente a che fare» con Epstein, probabilmente c'è stato uno scambio di 10 email, ha detto Lutnick nel corso di un'audizione davanti a una sottocommissione del Senato.

«Non ho nulla da nascondere, assolutamente nulla», ha aggiunto ammettendo di aver visitato l'isola del pedofilo e aver pranzato con lui. Lutnick ha però precisato di non ricordare perché abbia visitato l'isola di Epstein nel 2012.

I più letti

Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Como in semifinale di Coppa
Una diretta piena di gravi errori accende la miccia: la Rai finisce nella tempesta
La slittinista statunitense Sophia Kirkby è in cerca dell'amore alle Olimpiadi
Uomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuoco

Caso Epstein

Pensiero alle vittime. William e Kate rompono il silenzio sul caso Epstein, ma non citano mai lo zio, l'ormai ex principe Andrea

Pensiero alle vittimeWilliam e Kate rompono il silenzio sul caso Epstein, ma non citano mai lo zio, l'ormai ex principe Andrea

Caso Epstein. Re Carlo pronto ad aiutare la polizia su Andrea. Maxwell non parla, i Clinton vogliono deporre in pubblico

Caso EpsteinRe Carlo pronto ad aiutare la polizia su Andrea. Maxwell non parla, i Clinton vogliono deporre in pubblico

Londra. Caso Epstein, re Carlo pronto a collaborare con la polizia su suo fratello Andrea

LondraCaso Epstein, re Carlo pronto a collaborare con la polizia su suo fratello Andrea

Gran Bretagna. I leader del Labour in Scozia: «Starmer deve dimettersi»

Gran BretagnaI leader del Labour in Scozia: «Starmer deve dimettersi»

Altre notizie

Lotta alla mafia. Arrestato a Wetzikon, estradato il latitante della 'ndrangheta in Italia

Lotta alla mafiaArrestato a Wetzikon, estradato il latitante della 'ndrangheta in Italia

USA. L'FBI diffonde le foto di un sospettato nel caso della scomparsa Nancy Guthrie

USAL'FBI diffonde le foto di un sospettato nel caso della scomparsa Nancy Guthrie

Abusi perpetrati anche in Svizzera. Francia sotto shock: «In mezzo secolo un uomo ha stuprato 90 minori»

Abusi perpetrati anche in SvizzeraFrancia sotto shock: «In mezzo secolo un uomo ha stuprato 90 minori»

Gran Bretagna. Il British Museum salva il gioiello simbolo dell'amore tra Enrico VIII e Caterina

Gran BretagnaIl British Museum salva il gioiello simbolo dell'amore tra Enrico VIII e Caterina