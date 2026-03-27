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Intelligenza artificiale Un giudice USA sospende le sanzioni di Trump contro Anthropic

SDA

27.3.2026 - 08:46

Anthropic ha vinto una battaglia contro l'amministrazione di Donald Trump. (Immagine simbolica d'archivio)
Anthropic ha vinto una battaglia contro l'amministrazione di Donald Trump. (Immagine simbolica d'archivio)
Keystone

Una giudice federale statunitense ha sospeso ieri le sanzioni dell'amministrazione del presidente Donald Trump contro Anthropic, azienda californiana specializzata in intelligenza artificiale (IA).

Keystone-SDA

27.03.2026, 08:46

27.03.2026, 08:53

Ritiene che tali sanzioni abbiano verosimilmente violato la libertà di espressione.

La giudice californiana ha concesso questa ingiunzione preliminare ad Anthropic, creatrice del chatbot Claude, sospendendo un decreto presidenziale del 27 febbraio che ordinava a tutte le agenzie federali di cessare immediatamente l'utilizzo delle tecnologie dell'impresa.

Secondo la giudice federale, l'azienda è stata sanzionata per aver espresso pubblicamente riserve sull'uso della propria tecnologia da parte del Pentagono.

La sentenza, di cui l'agenzia di stampa France-Presse (Afp) ha preso visione, sospende anche la decisione del ministro della difesa Pete Hegseth, che aveva definito Anthropic un «rischio per la catena di approvvigionamento» del Pentagono, un'etichetta finora riservata alle imprese straniere di paesi rivali degli Stati Uniti.

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