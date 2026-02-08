Un banchiere è stato condannato per insider trading. Immagine: IMAGO/Dreamstime

Un impiegato della Banca cantonale di San Gallo sapeva quali titoli il suo datore di lavoro avrebbe presto movimentato su larga scala. Grazie a questo vantaggio informativo ha incassato oltre 33mila franchi, prima che venisse scoperto e portato davanti alla giustizia.

Si parla di insider trading quando qualcuno acquista o vende azioni o altri titoli basandosi su informazioni riservate, oppure su solide aspettative di un imminente trasferimento. Una pratica vietata, come ben risaputo da chiunque abbia accesso a informazioni confidenziali che potrebbero fruttare ingenti guadagani.

Nonostante ciò, un impiegato della Banca cantonale di San Gallo ha deciso di correre il rischio. È quanto emerge da un decreto d’accusa del Ministero pubblico della Confederazione, visionato da blue News.

Nel 2023 l’uomo aveva accesso a un sistema interno della banca in cui erano registrati importanti acquisti e vendite di azioni pianificati dall’istituto.

In questo modo sapeva, tra l’altro, in quali mesi erano previste operazioni di rilievo sui titoli della società farmaceutica basilese Idorsia e del gruppo industriale sciaffusano Georg Fischer.

Per Idorsia, uno dei titoli più in vista del 2023, era ad esempio previsto l’acquisto di circa 650mila azioni entro la fine di maggio. Per Georg Fischer, invece, erano programmati acquisti per circa 450mila azioni entro l’8 novembre 2023. Una parte di queste operazioni è stata eseguita dallo stesso bancario, altre da colleghi del suo team.

Ha investito prima delle operazioni della banca

Il bancario non si è però limitato ad agire in ambito professionale. Poco prima delle transazioni pianificate dalla banca, accedeva al proprio conto personale presso Swissquote, dove acquistava, tra le altre cose, opzioni call su titoli Idorsia.

Questi strumenti finanziari danno il diritto di acquistare un’azione a un prezzo prefissato e rappresentano una scommessa su un rialzo del corso.

In concreto, l’uomo ha comprato 100 opzioni call a 0,87 franchi ciascuna, con un prezzo di esercizio di 7,60 franchi e scadenza a giugno 2023. Le opzioni gli garantivano il diritto di acquistare 100 azioni a quel prezzo, indipendentemente dalla quotazione effettiva in borsa. Operazioni analoghe sono state effettuate anche sui titoli Georg Fischer.

Secondo il Ministero pubblico, il bancario aveva validi motivi per ritenere che le operazioni su larga scala pianificate dalla banca avrebbero influito in modo significativo sui corsi azionari. Una previsione che si è avverata: nel giugno 2023 il titolo Idorsia è salito di oltre il 10%.

Grazie alle operazioni private, il bancario ha realizzato un utile netto di 33’095,45 franchi.

Condanna e confisca dei profitti

Un guadagno che non ha però potuto tenere. Dal decreto d’accusa non emerge come il caso sia venuto alla luce. È invece certo che nell’aprile 2024 il bancario ha ammesso integralmente i fatti. Ha collaborato con le autorità e, secondo il Ministero pubblico, ha dimostrato consapevolezza e pentimento.

La sentenza è stata quindi relativamente clemente. Per ripetuto sfruttamento di informazioni privilegiate, l’uomo è stato condannato a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da 640 franchi ciascuna.

I 57’600 franchi dovranno essere versati solo in caso di recidiva durante il periodo di prova di due anni. È invece immediatamente esecutiva una multa di 2'000 franchi, oltre a 3'000 di spese procedurali.

Anche il profitto illecito è stato azzerato: il bancario ha trasferito l’importo alla banca cantonale prima ancora della condanna, con la causale «violazione della compliance». L’istituto intende versare la somma alla Tesoreria federale una volta che la sentenza sarà definitiva.

Fine del rapporto di lavoro

Il caso ha avuto conseguenze anche sul piano professionale. L'uomo non lavora più presso la Banca cantonale di San Gallo, come conferma la portavoce Jolanda Meyer.

Quello del bancario sangallese non è un episodio isolato. Da alcuni anni l’insider trading è sempre più sotto la lente delle autorità svizzere, complice il miglioramento dei sistemi di sorveglianza e l’introduzione di obblighi di segnalazione più severi.

Diventa così sempre più difficile per i bancari occultare operazioni illecite dietro il concetto di «responsabilità individuale».

La Banca cantonale di San Gallo sottolinea di informare regolarmente i propri collaboratori, tramite direttive interne, corsi di formazione e istruzioni mirate, sulle norme di vigilanza e penali in vigore.

Per alcuni settori specialistici sono previsti programmi di formazione supplementari. Il quadro normativo e l’organizzazione in materia di insider trading sono conformi agli standard del settore ed efficaci, assicura la portavoce.