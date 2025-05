Attenzione all'utilizzo esagerato degli smartphone. Keystone

Un giovane giapponese ha subito un intervento chirurgico per correggere una grave deformazione del collo, causata da anni di utilizzo del telefono in una posizione scorretta.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Un giovane giapponese ha sviluppato una grave deformazione al collo, nota come «sindrome della testa cadente», a causa dell'uso eccessivo dello smartphone.

Dopo anni di isolamento e dolori persistenti, i trattamenti conservativi non sono bastati e si è reso necessario un intervento chirurgico.

L'operazione ha avuto successo: sei mesi dopo, il paziente è tornato a tenere la testa dritta e ha superato i problemi di deglutizione. Mostra di più

Stando a «JOS Case Reports», un giovane di 25 anni in Giappone ha dovuto affrontare un intervento chirurgico complesso per correggere una grave deformazione del collo, una condizione nota come «sindrome della testa cadente».

Questa situazione è stata causata da anni di utilizzo del telefono in una posizione innaturale, che ha portato a deformazioni delle vertebre cervicali e alla formazione di tessuto cicatriziale.

Uso eccessivo

Il ragazzo, che ha sofferto di bullismo durante l'adolescenza, si è ritirato dalla scuola e ha trascorso anni in isolamento, sviluppando un rapporto ossessivo con il suo smartphone.

Questo uso prolungato ha indebolito i muscoli del collo, rendendo impossibile mantenere la testa in posizione eretta. Dopo sei mesi di dolori al collo e difficoltà di deglutizione, il ragazzo si è rivolto ai medici.

Operazione necessaria

I tentativi iniziali di trattamento con collari ortopedici non hanno avuto successo, portando alla decisione di eseguire un intervento chirurgico.

Durante l'operazione, i medici hanno rimosso parte delle vertebre e del tessuto cicatriziale, stabilizzando il collo con viti e barre di metallo.

Sei mesi dopo l'intervento, il paziente è riuscito a mantenere la testa dritta e i problemi di deglutizione sono stati risolti.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.