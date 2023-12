L'influencer che ha inscenato un incidente aereo in California per realizzare un video su YouTube è stato condannato a sei mesi di prigione federale per aver ostacolato le indagini distruggendo i rottami del velivolo.

Le immagini del finto incidente sono state visionate su YouTube da milioni di persone. Screenshot YouTube

Trevor Daniel Jacob, 30 anni, pilota esperto e paracadutista, si è dichiarato colpevole a giugno dell'accusa di aver distrutto e occultato i resti del suo aereo con l'intento di ostacolare un'indagine federale.

Il video intitolato «I Crashed My Airplane» è apparso nel dicembre 2021 e mostrava che il piccolo velivolo di Jacob aveva avuto un guasto al motore sopra la foresta nazionale di Los Padres nella contea di Santa Barbara. È stato visualizzato più di tre milioni di volte.

L'oggi 30enne, che indossava già il paracadute, si è gettato dall'aereo con una fotocamera e un'asticella per selfie in mano registrando il suo salto e la caduta del velivolo.

La peripezia gli ha verosimilmente consentito di guadagnare follower sui social media. A Jacob in aprile è stata anche revocata la licenza di pilota dalla Federal Aviation Administration nel 2022.

Cosa si vedeva d'altro nel video?

Le telecamere montate su tutto il velivolo hanno registrato la discesa dell'aereo monomotore fuori controllo e il suo schianto.

Gli spettatori di Jacob hanno pure potuto vedere come il pilota si arrampica sui rottami del suo aereo dopo l'incidente e si rende conto, apparentemente deluso, che le scorte d'acqua che aveva portato con sé non ci sono più.

Il video mostra Jacob che vaga attraverso foreste e colline in cerca di aiuto, dicendo ripetutamente alle persone quanto sia assetato e quanto si senta impotente.

Quando finalmente si ferma a una fonte d'acqua, un veicolo arriva lungo il percorso nel filmato inscenato e soccorre il pilota in tempo prima del tramonto.

Il video non convinse gli esperti, che sollevarono dubbi

Secondo le indagini, nei giorni successivi Jacob ha smontato il suo aereo in piccoli pezzi e li ha gettati nei bidoni della spazzatura all'interno e nei dintorni dell'aeroporto cittadino di Lompoc, contrariamente agli ordini ufficiali.

In seguito ha confessato di aver cercato di ostacolare le autorità federali nelle loro indagini e di aver mentito nel suo rapporto sull'incidente aereo.

Jacob avrebbe commesso diversi errori nell'inscenare l'incidente. Molti piloti ed esperti di aviazione hanno sottolineato che lo youtuber non aveva nemmeno preso le misure più semplici per riavviare il motore dell'aereo che si è poi schiantato.

Alcuni hanno anche osservato che Jacob avrebbe potuto effettuare un atterraggio sicuro in volo planato. Inoltre, è estremamente insolito che un pilota di un piccolo aereo porti con sé un paracadute per ogni evenienza.

Secondo le conclusioni dell'ufficio del pubblico ministero, Jacob «molto probabilmente ha inscenato l'incidente per generare una copertura mediatica e giornalistica sui social e per trarne un vantaggio economico».

«Tuttavia, questo tipo di comportamento ‹temerario› non può essere tollerato», ha sottolineato la Procura.

SDA