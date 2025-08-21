La fiamma eterna della Tomba del Milite Ignoto sotto l'Arco di Trionfo a Parigi. JACQUES DEMARTHON / AFP

Un uomo è stato arrestato a Parigi dopo aver utilizzato la fiamma del Milite Ignoto per accendere una sigaretta, un gesto che ha suscitato indignazione e potrebbe costargli una pena severa.

Un uomo è stato arrestato a Parigi la scorsa settimana per aver acceso una sigaretta utilizzando la fiamma del Milite Ignoto, un atto che ha portato all'accusa di violazione e profanazione della tomba.

L'incidente, come riporta tra gli altri «SkyTG24», è stato documentato da un video girato da una passante, che ha rapidamente guadagnato visibilità sui social media.

Nel filmato si vede l'uomo mentre scavalca le catene che circondano la tomba ai piedi dell'Arco di Trionfo, si inginocchia e avvicina la sigaretta alla fiamma del «Soldat inconnu».

Dopo essere stato fermato, ha ammesso il suo gesto e ora rischia una pena fino a un anno di carcere e una multa di 15.000 euro.

Un homme marche sur la Tombe du Soldat inconnu et utilise la flamme pour allumer sa cigarette.



Je n'ai plus les mots, les gens observent sans rien dire… pic.twitter.com/BCa3dXQI2y — Forces Spéciales Françaises 🌟 (@Fs_francaises_) August 5, 2025

«Sembrava orgoglioso di ciò che aveva fatto»

La testimone che ha ripreso la scena, secondo quanto riportato dal quotidiano «Le Figaro», ha affermato che l'uomo sembrava pienamente consapevole delle sue azioni, senza mostrare segni di ebbrezza o uso di droghe.

«Sembrava orgoglioso di ciò che aveva fatto», ha dichiarato la turista lettone in vacanza.

La ministra per la Memoria degli ex-combattenti, Patricia Miralles, ha lodato la rapidità con cui è stato effettuato l'arresto, sottolineando che non si tratta di una semplice bravata, ma di una vera e propria profanazione.

Je suis profondément indignée comme tous les Français ! pic.twitter.com/L5XsCnUYjA — Patricia Miralles (@MIRALLESMP) August 5, 2025

Anche il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, ha condannato l'atto definendolo «indegno e miserabile», un'offesa a coloro che hanno sacrificato la vita per la Francia.

Il prefetto di Parigi, Laurent Nunez, ha espresso il suo sdegno per il gesto, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito all'identificazione e all'arresto del responsabile.

L'incidente ha suscitato una forte reazione pubblica, in Francia, ma non solo, evidenziando l'importanza del rispetto per i simboli nazionali e per coloro che rappresentano il sacrificio e la memoria storica di un Paese.

