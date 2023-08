Diverse persone sono state ricoverate ad Honolulu a causa di ustioni, e oltre 2100 persone sono state accolte in rifugi di emergenza. Keystone

Gli incendi sull'isola di Maui, alle Hawaii, hanno causato almeno 36 morti. Lo affermano le autorità.

Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare perché, come hanno confermato le autorità, stanno continuando le operazioni di soccorso.

«Siamo ancora in modalità di ricerca e salvataggio quindi non so cosa accadrà a quel numero», ha commentato il sindaco della contea di Maui, Richard Bissen.

Inoltre, diverse persone sono state ricoverate ad Honolulu a causa di ustioni, e oltre 2100 persone sono state accolte in rifugi di emergenza. Solo a Maui oltre 14'000 persone sono ora senza corrente elettrica.

Il presidente statunitense Joe Biden mette a disposizione delle Hawaii tutte le risorse federali necessarie per contrastare gli incendi e aiutare la ripresa, ha annuncia lo stesso Biden.

SDA