Stati Uniti Lo «sciamano di QAnon» del 6 gennaio fa causa a Trump per 40 trilioni

SDA

30.9.2025 - 19:06

Jacob Chansley è uno dei simboli dell'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.
Jacob Chansley è uno dei simboli dell'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.
Keystone

Dopo aver ricevuto la grazia da Donald Trump, lo «sciamano di QAnon» Jacob Chansley, diventato famoso per il copricapo di pelliccia con le corna e il volto dipinto durante l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, gli ha fatto causa per 40 trilioni di dollari.

Keystone-SDA

30.09.2025, 19:06

30.09.2025, 19:08

Chansley ha citato in giudizio Trump sostenendo di essere il «vero» presidente degli Stati Uniti e accusando i registi Christopher Nolan e James Cameron di plagio.

Nella denuncia di 26 pagine – in cui afferma che un gruppo d'élite ha lanciato una cospirazione per violare la Costituzione americana – sono citati anche Elon Musk, T-Mobile, Warner Bros, la Federal Reserve, la National Security Agency, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale.

Chansley è stato condannato a 41 mesi di carcere per aver ostacolato un procedimento ufficiale (il riconoscimento dell'elezione di Joe Biden) e ne ha scontati 27 in prigione prima di essere trasferito nel 2023 in una struttura di reinserimento a Phoenix. Nel gennaio scorso è stato graziato da Trump.

