Stati Uniti È morta Claudette Colvin, simbolo dei diritti civili

SDA

14.1.2026 - 07:07

All'età di 15 anni Claudette Colvin - qui in una foto del 2021 - si rifiutò di spostarsi verso la parte posteriore dell'autobus riservata ai passeggeri di colore.
All'età di 15 anni Claudette Colvin - qui in una foto del 2021 - si rifiutò di spostarsi verso la parte posteriore dell'autobus riservata ai passeggeri di colore.
Keystone

È morta a 86 anni in Texas Claudette Colvin, la donna arrestata nel 1955 per non essersi spostata nella parte a lei «riservata» su un autobus a Montgomery, in Alabama.

Keystone-SDA

14.01.2026, 07:07

14.01.2026, 07:42

Il suo gesto, mesi prima di quello di Rosa Parks nella stessa città, contribuì a dare il via al movimento per i diritti civili negli Stati Uniti.

Il 2 marzo di 71 anni fa, l'autista di un autobus chiamò la polizia per denunciare che due ragazze nere erano sedute vicino a due ragazze bianche, in violazione delle leggi sulla segregazione razziale. Una delle due si spostò verso la parte posteriore dell'autobus quando le fu chiesto, ma Colvin si rifiutò e fu arrestata.

Aveva 15 anni e poi divenne una delle querelanti nella storica causa che portò all'abolizione della segregazione razziale sugli autobus di Montgomery.

La notizia della morte è stata annunciata dalla Claudette Colvin Legacy Foundation.

