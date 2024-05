RIchard Sherman e suo fratello Robert, morto nel 2012, hanno lavorato come compositori per la Disney tra il 1960 e il 1973. Keystone

Richard Sherman, lo scrittore delle colonne sonore più celebri della storia del cinema come «Mary Poppins» e «Il libro della giungla» è morto all'età di 95 anni a Beverly Hills. Lo ha annunciato la Disney.

SDA

Sherman e suo fratello Robert, morto nel 2012, hanno lavorato come compositori per la Disney tra il 1960 e il 1973, periodo durante il quale hanno scritto più di 200 canzoni per 27 film e oltre 20 di produzioni televisive.

La Disney ha definito Sherman come un «elemento chiave» nella «cerchia ristretta di talenti creativi» del fondatore Walt.

«Saremo per sempre grati per l'eredità che Richard ha lasciato», ha dichiarato il Ceo del giganet dell'intrattenimento Bob Iger in una nota.

SDA