Ted Turner in una foto del 2013. Keystone

Il fondatore della CNN, Ted Turner, è morto a 87 anni.

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Lo annuncia l'emittente americana.

Imprenditore radiotelevisivo, filantropo, sportivo e ambientalista, Turner ha fondato un impero mediatico partendo da un rete acquistata ad Atlanta nel 1970.

Nel 1991 ha sposato l'attrice e attivista Jane Fonda, che ha definito spesso «l'amore della sua vita», nonostante il divorzio nel 2001.

Ha avuto cinque figli dai due precedenti matrimoni.

Nell'articolo qui sotto nel 2020 avevamo ripercorso la storia dell'emittente che ha cambiato il modo di fare giornalismo in TV.