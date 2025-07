Padre si tuffa da una nave da crociera Disney per salvare la figlia caduta in mare

© no source

Un uomo si è tuffato in mare in Florida per salvare la figlia caduta dal quarto ponte di una nave da crociera Disney. Lo riporta la Bbc. I video sui social media mostrano i passeggeri che esultano mentre i due vengono recuperati sani e salvi da una barca di soccorso dopo essere rimasti in acqua una decina di minuti.

Keystone-SDA SDA

Secondo quanto riferito dai testimoni, la bambina sarebbe caduta mentre il padre le stava scattando una foto. Sulla nave è stato trasmesso l'allarme «uomo in mare» e l'equipaggio si è precipitato a recuperarli.

La Disney Dream, con una capacità di 4.000 passeggeri, stava tornando a Fort Lauderdale, in Florida, dopo aver navigato per quattro giorni intorno alle Bahamas.

«La nave si muoveva velocemente, così velocemente che è pazzesco vedere quanto velocemente le persone siano diventate piccoli puntini nel mare, per poi perderle di vista», ha raccontato una passeggera. «Il capitano ha rallentato la nave e l'ha fatta virare, poi hanno inviato una imbarcazione di soccorso per andare a recuperarli».

«L'equipaggio a bordo della Disney Dream ha tratto in salvo rapidamente due ospiti in acqua», ha dichiarato un portavoce della Disney Cruise Line: «Elogiamo i membri dell'equipaggio per le loro eccezionali capacità e la tempestività d'intervento, che hanno garantito il rientro in sicurezza di entrambi gli ospiti sulla nave in pochi minuti».

Il video (con sottotitoli in tedesco):