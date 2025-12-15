Il fatto di sangue ha suscitato emozione e cordoglio tra gli universitari del campus Keystone

La persona arrestata per la sparatoria in cui sono morti due studenti alla Brown University sarà rilasciata. Lo ha dichiarato Brett Smiley, sindaco di Providence, Rhode Island, dove si trova l'università.

Le autorità statunitensi avevano arrestato ieri l'ex militare con problemi psichici, sospettata di essere coinvolto nella sparatoria nella quale sono morti due studenti e nove sono rimasti feriti.