Stati UnitiRilasciato l'uomo sospettato di essere l'attentatore alla Brown University
SDA
15.12.2025 - 07:18
La persona arrestata per la sparatoria in cui sono morti due studenti alla Brown University sarà rilasciata. Lo ha dichiarato Brett Smiley, sindaco di Providence, Rhode Island, dove si trova l'università.
Keystone-SDA
15.12.2025, 07:18
15.12.2025, 08:07
SDA
Le autorità statunitensi avevano arrestato ieri l'ex militare con problemi psichici, sospettata di essere coinvolto nella sparatoria nella quale sono morti due studenti e nove sono rimasti feriti.