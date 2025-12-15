  1. Clienti privati
Stati Uniti Rilasciato l'uomo sospettato di essere l'attentatore alla Brown University

SDA

15.12.2025 - 07:18

Il fatto di sangue ha suscitato emozione e cordoglio tra gli universitari del campus
Il fatto di sangue ha suscitato emozione e cordoglio tra gli universitari del campus
Keystone

La persona arrestata per la sparatoria in cui sono morti due studenti alla Brown University sarà rilasciata. Lo ha dichiarato Brett Smiley, sindaco di Providence, Rhode Island, dove si trova l'università.

Keystone-SDA

15.12.2025, 07:18

15.12.2025, 08:07

Le autorità statunitensi avevano arrestato ieri l'ex militare con problemi psichici, sospettata di essere coinvolto nella sparatoria nella quale sono morti due studenti e nove sono rimasti feriti.

Due vittime nell'attacco. Sparatoria alla Brown University, c'è un arresto

Due vittime nell'attaccoSparatoria alla Brown University, c'è un arresto

