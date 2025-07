Proseguono senza sosta le ricerche degli 11 dispersi a Camp Mystic, il centro estivo per ragazze travolto dall'esondazione del fiume Guadalupe. Keystone

I morti per le alluvioni in Texas sono 67, di cui 21 bambini. Lo riportano i media americani. Al momento risultano ancora disperse 11 persone che erano a Camp Mystic, il campo estivo per sole ragazze travolto dalle acque del fiume Guadalupe.

Keystone-SDA SDA

Lo sceriffo della contea di Kerr, Larry L. Leitha, parlando in una conferenza stampa, ha affermato i numeri continueranno a cambiare e ad aumentare con il passare del tempo, ma le operazioni di ricerca e soccorso proseguono.

Nella contea di Kerr lavorano oltre 400 soccorritori provenienti da più di 20 agenzie, ha spiegato.

Intanto il presidente americano Donald Trump ha annunciato sulla sua rete sociale Truth che «ho appena firmato la dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, in Texas, per assicurare che i nostri coraggiosi soccorritori abbiano tutte le risorse di cui hanno bisogno».

Le famiglie colpite, ha aggiunto, stanno attraversando una «tragedia inimmaginabile».