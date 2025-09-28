Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan Una sparatoria si è consumata in una chiesa mormone a Grand Blanc, nel Michigan. Immagine: KEYSTONE Il bilancio provvisorio è di due morti e otto feriti, tra i quali anche dei bambini. Immagine: KEYSTONE L'attentatore si è lanciato con la sua auto contro la chiesa e ha iniziato a sparare con un fucile d'assalto. Immagine: KEYSTONE È stato neutralizzato poco dopo dalla polizia, ma è comunque riuscito ad appiccare un incendio all'edificio. Immagine: KEYSTONE I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, ma la polizia teme che l'incendio possa aver causato altre vittime. Immagine: KEYSTONE Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan Una sparatoria si è consumata in una chiesa mormone a Grand Blanc, nel Michigan. Immagine: KEYSTONE Il bilancio provvisorio è di due morti e otto feriti, tra i quali anche dei bambini. Immagine: KEYSTONE L'attentatore si è lanciato con la sua auto contro la chiesa e ha iniziato a sparare con un fucile d'assalto. Immagine: KEYSTONE È stato neutralizzato poco dopo dalla polizia, ma è comunque riuscito ad appiccare un incendio all'edificio. Immagine: KEYSTONE I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, ma la polizia teme che l'incendio possa aver causato altre vittime. Immagine: KEYSTONE

Due persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria in una chiesa mormone a Grand Blanc, nel Michigan. Lo riferisce la polizia secondo quanto riportato dalla Bbc.

Keystone-SDA SDA

Una chiesa quindi ancora una volta teatro di un attacco negli Stati Uniti. A un mese dalla sparatoria a Minneapolis, nella quale sono morti due bambini, stavolta è una chiesa mormone in Michigan ad essere stata presa di mira.

Si è sfiorata la strage, perché erano centinaia le persone che stavano assistendo alla messa. Il bilancio provvisorio è di due morti e otto feriti, tra i quali anche dei bambini.

Reports from FOX2 Detroit say 6–8 victims after a shooter drove a truck into a church in Grand Blanc, Michigan, before opening fire.



The church is on fire, and police scanners suggest a possible bomb in the vehicle. #Michigan #GrandBlanc pic.twitter.com/qa10mscPnN — BPI News (@BPINewsOrg) September 28, 2025

L'attentatore, un uomo di 40 anni che abitava in una città vicina, si è lanciato con la sua auto contro la chiesa e poi ha iniziato a sparare con un fucile d'assalto. È stato neutralizzato poco dopo dalla polizia, ma è comunque riuscito ad appiccare un incendio all'edificio.

Le immagini riprese da alcuni residenti e pubblicate sui social mostravano, infatti, dense colonne di fumo innalzarsi dalla chiesa di Grand Blanc, 80 chilometri da Detroit.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme dopo circa un'ora, tuttavia la polizia teme che l'incendio possa aver causato altre vittime. Persone rimaste intrappolate nella chiesa e uccise dal fuoco o ferite a morte dall'aggressore. Non è chiaro quale sia il movente dell'attacco né - al momento - si conosce l'identità del killer.

🚨🔥 BREAKING NEWS 🔥🚨

🔫 MASS SHOOTING & FIRE AT LDS CHURCH 🔫

📍 Grand Blanc, Michigan

– 6–8 victims reported

– Church of Jesus Christ of Latter-day Saints on fire

– Reports of people trapped inside

– Shooter confirmed down

– 4th alarm called; situation critical

#GrandBlanc… pic.twitter.com/sFgZf7cEjl — ViralNewsHQ™ (@viralnewshq23) September 28, 2025

«Ennesimo attacco mirato ai cristiani negli Stati Uniti»

Per Donald Trump si tratta «dell'ennesimo attacco mirato ai cristiani negli Stati Uniti», dopo Minneapolis. «Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire immediatamente!», ha detto il presidente in un post su Truth.

La governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer, ha condannato la violenza «ovunque ma soprattutto in un luogo di culto».

Mentre l'attorney general (la procuratrice generale ndr.) Pam Bondi ha definito l'attacco in chiesa «straziante e agghiacciante».

I am receiving briefings about what appears to be a horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI and @ATFHQ agents are en route to the scene now.



Such violence at a place of worship is heartbreaking and chilling. Please join me in praying for the… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 28, 2025

Reazioni anche dal direttore dell'Fbi, Kash Patel: «È un atto codardo e criminale. Le nostre preghiere sono con le vittime e le loro famiglie durante questa terribile tragedia».

We are tracking reports of the horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI agents are on the scene to assist local authorities.



Violence in a place of worship is a cowardly and criminal act. Our prayers are with the victims and their families… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 28, 2025

Sparatorie anche in North Carolina, Texas e New Orleans

L'attacco contro la chiesa non è l'unico episodio di violenza del week-end negli Stati Uniti. Tre persone sono morte e almeno altre sei sono rimaste ferite dopo che un uomo ha aperto il fuoco da un'imbarcazione in un affollato bar sul lungomare di Southport, in North Carolina, sabato sera.

L'aggressore è poi fuggito in barca verso l'Intracoastal Waterway e mezz'ora dopo è stato arrestato dalla Guardia Costiera americana a 19 chilometri di distanza.

Anche in questo caso il movente non è noto: Southport è una piccola comunità di 4'000 abitanti, dove questo genere di attacchi non è all'ordine del giorno.

Nel sud del Texas due persone sono state uccise e cinque ferite in una sparatoria in un casinò domenica all'alba. E a New Orleans, una donna è stata uccisa e altre tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria nella famosa Bourbon Street della città.