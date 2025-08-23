Secondo la società costruttrice 45 delle 65 turbine eoliche previste già installate. Keystone

Il governo federale statunitense ha ordinato ieri la sospensione di tutti i lavori di costruzione di un enorme parco eolico al largo della costa del Rhode Island completato all'80%.

Si tratta dell'ultimo di una serie di ordini che bloccano l'energia eolica da parte dell'amministrazione del presidente Donald Trump, che giovedì aveva detto: «il vento non funziona».

Il progetto, denominato «Revolution Wind», la cui costruzione è iniziata nel 2024 dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, ha lo scopo di fornire energia a oltre 350'000 abitazioni nello Stato del Rhode Island (nord-est), secondo la società costruttrice, la danese Orsted.

Il direttore ad interim del Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), Matthew Giacona, ha inviato ieri una lettera in cui ordina al progetto di «sospendere tutte le attività in corso» per consentire il tempo necessario per una revisione.

«In particolare, il BOEM sta cercando di affrontare le preoccupazioni relative alla protezione degli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti», si legge nella lettera. «Non è possibile riprendere le attività fino a quando il BOEM» non avrà completato la revisione, ha aggiunto.

«Potenziali procedimenti legali»

Da parte sua, la Orsted ha reso noto in un comunicato che sta «valutando tutte le opzioni per risolvere rapidamente la questione», compreso il ricorso a «potenziali procedimenti legali». Il parco eolico è completo all'80%, con 45 delle 65 turbine eoliche previste già installate, ha affermato la società, aggiungendo che spera di completare il progetto entro la fine del 2026.

Trump ha congelato le autorizzazioni federali e i prestiti per tutti i progetti eolici offshore e sulla terra e ha ripetutamente espresso la sua avversione per l'energia eolica. «Distrugge tutto, è orribile da vedere, è una forma di energia molto costosa e noi non utilizzeremo l'eolico, torneremo ai combustibili fossili», aveva detto il presidente giovedì.