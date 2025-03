"Non possiamo certo essere accusati di essere sleali", afferma Helene Budliger Artieda, direttrice della Segreteria di Stato dell'economia. (Immagine d'archivio) Keystone

Gli Stati Uniti hanno inserito la Svizzera in una lista di paesi con «pratiche commerciali sleali», rivela Helene Budliger Artieda, direttrice del Segreteria di Stato dell'economia (SECO), in un'intervista pubblicata dai domenicali dell'editore CH Media.

Keystone-SDA SDA

Il capo della Rappresentanza commerciale degli Stati Uniti, Jamieson Greer, ha invitato le aziende statunitensi a segnalargli pratiche commerciali sleali di paesi partner, riferisce Budliger Artieda.

Questo vale in particolare per i paesi del Gruppo 20 (G20, forum di cui fanno parte l'Unione europea, l'Unione africana e 19 paesi tra i più industrializzati del mondo) e per quelli con una bilancia commerciale fortemente positiva con gli USA.

La Confederazione ha un saldo positivo per quanto riguarda i beni e quindi compare nella lista. «Ma non possiamo certo essere accusati di essere sleali: la Svizzera ha abolito unilateralmente i dazi industriali, e non abbiamo dazi farmaceutici.

Le aziende statunitensi possono esportare i loro prodotti in Svizzera senza dazi», insiste la segretaria di Stato. «Abbiamo buoni argomenti. E da tempo facciamo esattamente quello che vuole il presidente (Donald) Trump».