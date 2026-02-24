600'000 case sono senza elettricità. Keystone

Sono aumentate a oltre 600'000 le abitazioni e aziende nel nord-est degli Stati Uniti rimaste senza elettricità a causa della tempesta di neve. Lo riporta la Cnn.

Keystone-SDA SDA

Lo Stato più colpito è il Massachusetts, con quasi 300'000 persone senza elettricità, tra cui l'85% nella contea di Barnstable, che comprende Cape Cod e le aree circostanti.

Anche il New Jersey è stato duramente toccato dall'allerta neve, con 125'000 persone senza elettricità. Ma migliaia di persone sono al buio anche in Delaware e Rhode Island.