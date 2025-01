Il presidente eletto Usa Donald Trump Keystone

Donald Trump associa l'attacco a New Orleans all'immigrazione illegale, anche se per ora non c'è alcun elemento investigativo che supporta tale ipotesi.

Keystone-SDA SDA

«Quando ho detto che i criminali che arrivano sono molto peggiori di quelli che abbiamo nel nostro Paese – ha scritto su Truth – questa affermazione è stata costantemente smentita dai Democratici e dai Fake News Media, ma si è rivelata vera. Il tasso di criminalità nel nostro Paese è a un livello che nessuno ha mai visto prima. I nostri cuori sono con tutte le vittime innocenti e i loro cari, compresi i coraggiosi dirigenti del dipartimento di polizia di New Orleans».

«L'Amministrazione Trump sosterrà pienamente la città di New Orleans mentre indaga e si riprende da questo atto di pura malvagità!», ha aggiunto.

«Non tollereremo alcun attacco»

Sulla strage si è espresso anche il presidente Usa uscente Joe Biden. «Non esiste alcuna giustificazione per la violenza di qualsiasi tipo, e non tollereremo alcun attacco contro le comunità della nostra nazione». ha affermato chiedendo che si faccia «piena luce» sull'attacco di New Orleans.

«Sono stato costantemente aggiornato sin dalle prime ore di questa mattina dai vertici delle forze dell'ordine federali e dal mio team per la sicurezza interna, inclusi il segretario alla Sicurezza Interna Alejandro Mayorkas, la vice procuratrice generale Lisa Monaco, la consigliera per la sicurezza interna della Casa Bianca Liz Sherwood-Randall e la sindaca di New Orleans, riguardo al terribile incidente avvenuto lì durante la notte», ha affermato.

L'FBI tratta l'episodio come atto di terrorismo

«L'Fbi – ha proseguito – sta guidando le indagini e sta trattando questo episodio come un atto di terrorismo. Sono grato per la coraggiosa e rapida risposta delle forze dell'ordine locali, che hanno prevenuto un numero ancora maggiore di vittime e feriti. Ho dato istruzioni al mio team affinché ogni risorsa necessaria venga messa a disposizione mentre le forze dell'ordine federali, statali e locali lavorano assiduamente per fare piena luce su quanto accaduto il più rapidamente possibile e per garantire che non vi siano ulteriori minacce di alcun tipo».

«Continuerò a ricevere aggiornamenti nel corso della giornata – ha continuato – e avrò altro da dire non appena avremo ulteriori informazioni da condividere. Nel frattempo, il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, che stavano semplicemente cercando di celebrare la festività».