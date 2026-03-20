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Per il 250mo degli USA Via libera alla moneta d'oro con l'immagine di Trump

SDA

20.3.2026 - 10:17

Ecco la moneta d'oro con l'effige di Trump
Ecco la moneta d'oro con l'effige di Trump
Zecca USA

Un comitato federale per le arti, nominato dal presidente americano Donald Trump, ha approvato all'unanimità la produzione di una moneta d'oro con la sua effigie per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti. I democratici hanno attaccato la decisione definendola «degna di dittatori e autocrati».

Keystone-SDA

20.03.2026, 10:17

Sulla moneta da 24 carati grande 7,6 cm sarà raffigurato Trump con uno sguardo severo, chino su una scrivania. L'immagine si basa su una fotografia esposta alla National Portrait Gallery di Washington.

«In vista del nostro 250esimo anniversario, siamo entusiasti di coniare monete che rappresentino lo spirito imperituro del nostro Paese e della nostra democrazia. E non esiste profilo più emblematico di quello del nostro presidente in carica», ha dichiarato il tesoriere Usa, Brandon Beach, in una nota.

L'amministrazione ha proposto anche un'altra moneta, da un dollaro, con l'immagine di Trump, che entrerà in circolazione quest'anno.

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