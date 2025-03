Il ministro della Sanità americana, Robert F. Kennedy Jr., ha legato i vaccini all'autismo a più riprese. (Foto archivio) Keystone

Il Centers for Disease Control and Prevention prevede di lanciare uno studio sul potenziale legame fra i vaccini e l'autismo. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti.

Keystone-SDA SDA

Lo studio dovrebbe essere lanciato nonostante le prove schiaccianti che non esiste alcun legame. Le diagnosi di autismo sono in aumento negli Stati Uniti e, secondo i ricercatori, questo è dovuto a una maggiore consapevolezza del problema e a come è classificato dai medici.

Gli scienziati ritengono che altri fattori, come la genetica e l'ambiente, giocano un ruolo importante.

Il ministro della Sanità americana, Robert F. Kennedy Jr., nominato dal presidente Donald Trump, è un no-vax convinto e più volte ha legato i vaccini all'autismo. La sua retorica politica è nota ai mass media per i numerosi riferimenti a teorie del complotto.