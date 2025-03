Usano due pitoni per compiere una rapina, ecco il video di come hanno fatto

Dei pitoni reali sono stati usati per commettere una rapina. Imago

La polizia del Tennessee è alla ricerca di quattro sospetti che hanno utilizzato due pitoni per distrarre un cassiere e rubare 400 dollari di olio di CBD da una stazione di servizio.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te In Tennessee, quattro ladri hanno usato due pitoni vivi per distrarre un cassiere e rubare 400 dollari di olio di CBD da una stazione di servizio.

Le telecamere di sicurezza mostrano un uomo e una donna che interagiscono con il cassiere, mentre uno dei sospetti posa un pitone sul bancone.

L'organizzazione «731 Crime Stoppers» ha diffuso il filmato per aiutare la polizia a rintracciare i quattro sospetti, che sono riusciti a fuggire dopo il colpo. Mostra di più

Di rapine stravaganti se ne sente parlare molto, ma questa potrebbe piazzarsi in poleposition. In Tennessee quattro ladri hanno escogitato un metodo decisamente creativo per distrarre un cassiere: presentarsi con due pitoni reali vivi al loro fianco.

Le immagini della videosorveglianza di una stazione di servizio a Madison County non lasciano dubbi: si vede un cassiere mentre parla con due dei sospetti, un uomo e una donna, con un pitone arrotolato in braccio.

I pitoni reali Keystone I pitoni reali sono serpenti costrittori non velenosi originari dell'Africa, che possono raggiungere una lunghezza di circa 1,8 metri e un peso di 2 kg.

A un certo punto il ragazzo posa il rettile sul bancone, mentre la donna sembra parlare con qualcuno fuori dall'inquadratura.

Poco dopo si vede il ladro sollevare un secondo pitone, facendolo penzolare sopra il bancone, poi il video si interrompe.

Il filmato è stato diffuso online da «731 Crime Stoppers», un'organizzazione no-profit del Tennessee che aiuta la polizia a rintracciare i ricercati di rapine.

Secondo l'organizzazione, i quattro sospetti, che sarebbero due uomini e due donne, hanno rubato dell'olio di cannabis CBD per il valore di 400 dollari il 4 marzo, facendo perdere le loro tracce.

Il video si trova nella quarta parte del post: