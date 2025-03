Scossa di magnitudo 7.7 in Birmania, «probabili decine di migliaia di decessi»

Un terremoto di magnitudo 7.7 in Birmania I soccorritori lavorano sul sito di un grattacielo in costruzione crollato dopo il terremoto a Bangkok. Immagine: KEYSTONE Una strada danneggiata sull'autostrada Naypyidaw-Yangon dopo il terremoto, a Naypyidaw, in Birmania. Immagine: KEYSTONE Un monastero danneggiato a Naypyitaw, in Birmania. Immagine: KEYSTONE Una scossa di terremoto 7.7 ha colpito la Birmania, con epicentro 16 km a nord-ovest di Sagaing, nel centro del Paese. Immagine: KEYSTONE Pochi minuti dopo, vi è poi stata una seconda scossa, di magnitudo 6.4. Immagine: KEYSTONE Immobili danneggiati e stop alla metropolitana anche a Bangkok, dove i residenti sono corsi in strada. Immagine: KEYSTONE Un terremoto di magnitudo 7.7 in Birmania I soccorritori lavorano sul sito di un grattacielo in costruzione crollato dopo il terremoto a Bangkok. Immagine: KEYSTONE Una strada danneggiata sull'autostrada Naypyidaw-Yangon dopo il terremoto, a Naypyidaw, in Birmania. Immagine: KEYSTONE Un monastero danneggiato a Naypyitaw, in Birmania. Immagine: KEYSTONE Una scossa di terremoto 7.7 ha colpito la Birmania, con epicentro 16 km a nord-ovest di Sagaing, nel centro del Paese. Immagine: KEYSTONE Pochi minuti dopo, vi è poi stata una seconda scossa, di magnitudo 6.4. Immagine: KEYSTONE Immobili danneggiati e stop alla metropolitana anche a Bangkok, dove i residenti sono corsi in strada. Immagine: KEYSTONE

Una scossa di terremoto 7.7 ha colpito la Birmania, con epicentro 16 km a nord-ovest di Sagaing, nel centro del Paese. Lo rileva l'istituto geosismico statunitense (Usgs). Il sisma è stato avvertito anche a Bangkok, capitale della Thailandia, dove è addirittura crollato un grattacielo in costruzione.

Nella capitale thailandese è stato dichiarato lo stato d'emergenza.

La giunta militare birmana, dal canto suo, chiede l'aiuto internazionale.

L'istituto geosismico statunitense (Usgs) ha diramato un'allerta rossa per vittime e danni per la Birmania, dove si temono ci siano decine di migliaia di vittime.

I sismi sono relativamente comuni nella regione, dove passa la faglia di Sagaing in direzione nord-sud attraverso il centro del Paese, secondo l'Usgs.

Il sisma birmano ha avuto origine a 10 km di profondità alle 12:50 ora locale (le 07:20 in Svizzera), precisa l'Usgs. Pochi minuti dopo, vi è poi stata una seconda scossa, di magnitudo 6.4.

Non è ancora chiaro se ci siano vittime.

Fonti giornalistiche dell'agenzia francese Afp a Naypyidaw, capitale della Birmania, hanno detto che le strade sono state piegate dalla forza tellurica e molti edifici hanno subito forti danni.

Immobili danneggiati e stop alla metropolitana anche a Bangkok, dove i residenti sono corsi in strada.

«L'ho sentito e stavo dormendo in casa, sono corso il più lontano possibile in pigiama fuori dall'edificio», ha raccontato un residente della popolare città turistica di Chiang Mai, nel nord della Thailandia.

Il primo ministro thailandese, Paetongtarn Shinawatra, ha dichiarato di aver interrotto una visita ufficiale nell'isola meridionale di Phuket per tenere una «riunione urgente» dopo il potente terremoto, secondo un post su X.

Il terremoto è stato percepito chiaramente pure nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan.

I sismi sono relativamente comuni in Birmania, dove passa la faglia di Sagaing in direzione nord-sud attraverso il centro del Paese, secondo l'Usgs.

Un potente terremoto di magnitudo 6.8 nell'antica capitale Bagan, nel centro del Paese, nel 2016 ha ucciso tre persone, facendo crollare le guglie e le mura di molti templi antichi.

Crolla un grattacielo a Bangkok

Le potenti scosse hanno provocato il crollo di un grattacielo di 30 piani in costruzione a Bangkok, dove almeno 43 lavoratori sono dispersi sotto alle macerie.

Lo si apprende da fonti ospedaliere e della polizia della capitale thailandese.

Almeno un morto accertato è stato estratto dalle macerie.

Diversi operai sono stati tratti in salvo mentre altri risultano ancora dispersi, fanno sapere i servizi medici thailandesi, citati dal Guardian. Sui media sono apparse immagini in diretta del crollo dell'edificio.

Dichiarato lo stato d'emergenza a Bangkok

Il governo thailandese ha dichiarato lo stato di emergenza a Bangkok, ha affermato oggi la prima ministra.

Sono stati segnalati danni agli edifici in tutta la metropoli, tra cui, come detto, un grattacielo di 30 piani in costruzione crollato nel nord della città, che ha intrappolato almeno 43 operai al lavoro.

Giova ricordare che nella capitale thailandese vivono oltre 10 milioni di persone

Feriti in massa all'ospedale Naypyidaw

I feriti stanno accumulandosi «in massa» dentro e fuori dal principale ospedale di Naypyidaw, la capitale della Birmania.

Lo ha dichiarato un funzionario dell'ospedale, che ha detto che tantissimi feriti sono stati curati fuori dal pronto soccorso da 1000 posti letto.

«Alcuni si contorcevano dal dolore, altri giacevano immobili mentre i parenti cercavano di confortarli», ha raccontato il funzionario birmano.

La giunta militare birmana chiede l'aiuto internazionale

La giunta militare al potere in Birmania ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale perché intervenga con aiuti umanitari. Lo stato d'emergenza è stato dichiarato in sei regioni del Paese.

Il capo della giunta, Min Aung Hlaing, è arrivato in visita all'ospedale della capitale Naypyidaw, dove ci sono feriti «in massa». «Vogliamo che la comunità internazionale fornisca aiuti umanitari il prima possibile», ha detto all'Afp il portavoce della giunta, Zaw Min Tun.

Cifre sulle vittime non sono ancora disponibili, ma il fatto che il governo militare isolato stia chiedendo aiuto, cosa che raramente fa dopo i disastri naturali, suggerisce che potrebbero essere un disastro veramente su larga scala.

La giunta ha affermato in una dichiarazione che è in vigore lo stato di emergenza in sei delle aree più colpite: Sagaing, Mandalay, Magway, nello Stato di Shan nord-orientale, Naypyidaw e Bago. Zaw Min Tun ha affermato che sono state necessarie donazioni di sangue per i pazienti di Mandalay, Naypyidaw e Sagaing.

Anche la città storica birmana di Mandalay, l'antica capitale pre-coloniale e ricca di templi buddisti storici e monumenti antichi, ha subito gravi crolli, secondo quanto si vede da immagini diffuse sui social e sui media.

In Birmania è probabile ci siano migliaia di morti

L'istituto geosismico statunitense (Usgs) ha diramato un'allerta rossa per vittime e danni.

Sul suo sito web si legge che «è probabile che si verifichino numerose vittime e danni ingenti e che il disastro sia molto diffuso».

L'agenzia afferma che «è probabile che si verifichino migliaia di decessi», riporta Sky News.

Almeno 25 i morti accertati?

Mentre sembrerebbe essere stata accertata la morte di almeno 25 persone in Birmania. Come detto, si teme possano essere molti di più. Moltissimi i feriti, alcuni gravissimi.

Almeno 10 persone sono morte nel crollo di una moschea a Mandalay, riporta la Xinhua.

Numerose strutture nella regione di Mandalay hanno subito crolli, mentre diverse strade che collegano la città con l'ex capitale Rangoon sono state danneggiate o bloccate, interrompendo i collegamenti.

Avvertito il sisma distintamente nel Laos e in Vietnam

Il terremoto è stato avvertito distintamente anche nel Laos e in Vietnam, secondo quanto riferito da giornalisti della Xinhua.

Gli edifici hanno tremato a Vientiane, capitale del Laos, e Hanoi, capitale del Vietnam. A Vientiane, gli edifici sopra i tre piani hanno subito notevoli scosse, con i residenti nei palazzi alti che hanno avvertito forti oscillazioni all'interno.

Anche ad Hanoi e Ho Chi Minh City (ex Saigon), i residenti che vivono nei palazzi alti hanno anche subito notevoli scosse mentre erano a casa.