A fine di giugno, per la prima volta nella storia, la Svizzera contava più di nove milioni di persone. Questa cifra si compone sia dalla popolazione residente che da quella straniera non permanente, come i richiedenti asilo.

Cresce ancora la popolazione in Svizzera. Keystone/STEFFEN SCHMIDT

Stando ai dati rilevati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), alla fine del secondo trimestre la popolazione residente permanente nella Confederazione ha raggiunto 8'902'308 persone. Di queste 2'369'382 avevano un passaporto straniero.

La popolazione residente permanente comprende la popolazione indigena e tutte le persone in possesso di un permesso di soggiorno valido che si trovano nel Paese da almeno dodici mesi. Pertanto, vengono conteggiati anche i 45'405 rifugiati (sempre stando ai dati di fine giugno) provenienti dall'Ucraina con lo statuto S.

Alla fine del primo semestre dell'anno, la popolazione residente non permanente invece comprendeva 104'356 persone, come ha riferito l'UST. Questa parte della popolazione comprende persone in procedura di asilo con una durata di soggiorno inferiore a 12 mesi e stranieri con un permesso di soggiorno di breve durata inferiore ad un anno.

daoe, ats