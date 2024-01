La struttura abitativa per persone con disabilità cognitive dove si è verificato l'incendio. Keystone

Una donna di 31 anni e un uomo di 34 anni sono morti in un incendio scoppiato mercoledì sera in una struttura abitativa per disabili a Uster, nel canton Zurigo. Le cause del rogo non sono ancora note.

L'incendio ha interessato un gruppo residenziale della struttura che ospita persone con disabilità cognitive, indica oggi in una nota la polizia cantonale. Il rogo è stato segnalato alla centrale operativa verso le 21.30.

I pompieri arrivati sul posto sono riusciti a domare le fiamme rapidamente. Oltre alle due persone senza vita, i servizi di soccorso hanno trovato quattro residenti, tre uomini e una donna, e una dipendente della struttura con una sospetta intossicazione da fumo e li hanno portati in ospedale per controlli.

Le indagini sono condotte dagli specialisti del servizio antincendio della polizia cantonale in collaborazione con l'Istituto di medicina legale di Zurigo e la procura.

pl, ats