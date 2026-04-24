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Ecco cos'è successo Palermo, va al pronto soccorso per un mal di testa e... gli trovano un proiettile nel cranio

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24.4.2026 - 10:02

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
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Un ragazzo di 17 anni di Carini, nella città metropolitana di Palermo, si è recato al pronto soccorso dopo alcuni giorni di forte mal di testa. Un esame più approfondito ha rilevato la presenza di una pallottola nel suo cranio. Ecco cosa è successo.

Alessia Moneghini

24.04.2026, 10:02

24.04.2026, 10:03

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un ragazzo di 17 anni è andato al pronto soccorso di Palermo dopo diversi giorni in cui accusava un forte mal di testa.
  • Una TAC ha poi rivelato che il giovane aveve una pallottola nel cranio.
  • Potrebbe essere penetrata durante un alterco di qualche tempo prima, dopo il quale il giovane aveva riportato una piccola ferita dietro l'orecchio.
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Un adolescente di 17 anni si è rivolto al pronto soccorso di Palermo lamentando delle forti emicranie che duravano da diversi giorni. Nessuno poteva immaginare cosa si nascondesse realmente nella sua testa.

Come riporta, tra gli altri, «TGcom24», il giovane, residente a Carini in provincia di Palermo, è stato visitato inizialmente presso il reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale Villa Sofia. L'esame non ha evidenziato nulla di particolare.

Solo in seguito, accompagnato dai genitori in una clinica privata, una TAC ha permesso di scoprire la presenza di un corpo estraneo all'interno del cranio: si trattava di un proiettile.

Una piccola ferita dietro l'orecchio

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto sarebbe iniziato l'11 aprile, quando il ragazzo è rimasto coinvolto in una rissa o in un confronto violento con persone ancora non identificate nel proprio paese. Durante lo scontro ha riportato una piccola ferita dietro l'orecchio.

Vista la dimensione ridotta della lesione, il 17enne si è limitato a recarsi alla guardia medica di Carini, dove i sanitari hanno suturato la ferita senza sospettare minimamente l'origine di quella lesione.

Nessuno ha immaginato che un proiettile fosse penetrato nel cranio.

Nei giorni successivi il giovane ha cominciato a soffrire di emicranie intense e dolore all'orecchio. I sintomi persistenti lo hanno spinto a rivolgersi all'ospedale Villa Sofia e in un secondo momento a fare la TAC.

Aperta un'indagine

Dopo la scoperta del proiettile, i medici hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Il ragazzo è stato trasferito al reparto di neurochirurgia del Villa Sofia dove l'equipe medica ha rimosso la pallottola, probabilmente di calibro 9.

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e per identificare chi ha aperto il fuoco.

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