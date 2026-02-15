  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Valle d'Aosta Valanga fuoripista sopra Courmayeur, due persone perdono la vita

SDA

15.2.2026 - 14:08

Immagine simbolica d'archivio.
Immagine simbolica d'archivio.
KEYSTONE/EPA/THIERRY PRONESTI

È di due uomini morti e un ferito grave il bilancio della valanga si è staccata in mattinata in val Veny, in Valle d'Aosta, ai piedi del Monte Bianco, e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur.

Keystone-SDA

15.02.2026, 14:08

15.02.2026, 15:02

Il ferito – in condizioni molto gravi – è stato trasferito all'ospedale le Molinette di Torino. Lo riferisce il Soccorso Alpino Valdostano.

Dalle operazioni di ricerca e soccorso non risultano altre persone coinvolte. Secondo gli inquirenti, le vittime sono presumibilmente di nazionalità francese.

Sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso alpino valdostano e finanzieri, due medici, tre unità cinofile, due elicotteri, e due ambulanze.

I più letti

Le stelle canadesi della NHL rendono omaggio a Fiala, l'avversario Wilson: «Mi sento malissimo»
Zurbriggen e l'incidente mortale fra le due manche a Calgary: «Quel bronzo vale quanto l'oro»
L'ex snowboarder Tanja Frieden: «Avrei restituito la medaglia d'oro per salvare la relazione»
Ralf Schumacher annuncia le nozze col compagno, ecco come ha reagito l'ex moglie
L'oro di Pinheiro Braathen fa sorridere von Grünigen: «Se lo merita. Storico per il Brasile»

Altre notizie

Zurigo. A 250 km/h sull'A1, fermati quattro pirati della strada minorenni

ZurigoA 250 km/h sull'A1, fermati quattro pirati della strada minorenni

Vallese. Deraglia un treno della Matterhorn-Gotthard Bahn

ValleseDeraglia un treno della Matterhorn-Gotthard Bahn

Stupefacenti. La marina francese sequestra 2,4 tonnellate di cocaina nei mari polinesiani

StupefacentiLa marina francese sequestra 2,4 tonnellate di cocaina nei mari polinesiani