Immagine simbolica d'archivio. KEYSTONE/EPA/THIERRY PRONESTI

È di due uomini morti e un ferito grave il bilancio della valanga si è staccata in mattinata in val Veny, in Valle d'Aosta, ai piedi del Monte Bianco, e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur.

Keystone-SDA SDA

Il ferito – in condizioni molto gravi – è stato trasferito all'ospedale le Molinette di Torino. Lo riferisce il Soccorso Alpino Valdostano.

Dalle operazioni di ricerca e soccorso non risultano altre persone coinvolte. Secondo gli inquirenti, le vittime sono presumibilmente di nazionalità francese.

Sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso alpino valdostano e finanzieri, due medici, tre unità cinofile, due elicotteri, e due ambulanze.