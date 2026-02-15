Valle d'AostaValanga fuoripista sopra Courmayeur, due persone perdono la vita
È di due uomini morti e un ferito grave il bilancio della valanga si è staccata in mattinata in val Veny, in Valle d'Aosta, ai piedi del Monte Bianco, e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur.
Il ferito – in condizioni molto gravi – è stato trasferito all'ospedale le Molinette di Torino. Lo riferisce il Soccorso Alpino Valdostano.
Dalle operazioni di ricerca e soccorso non risultano altre persone coinvolte. Secondo gli inquirenti, le vittime sono presumibilmente di nazionalità francese.
Sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso alpino valdostano e finanzieri, due medici, tre unità cinofile, due elicotteri, e due ambulanze.