Vicino Lake Tahoe Una valanga in California uccide otto sciatori, ancora un disperso

SDA

18.2.2026 - 21:35

Neve accumulata lungo una strada in California.
Neve accumulata lungo una strada in California.
Keystone

In California, in seguito al distaccamento di una valanga, otto sciatori, dati precedentemente per dispersi, sono stati trovati morti. Lo riferiscono le autorità locali sottolineando che manca ancora all'appello una persona dispersa vicino Lake Tahoe.

Keystone-SDA

18.02.2026, 21:35

18.02.2026, 21:40

Gli sciatori erano parte di un gruppo di 15 persone ed erano impegnati in una spedizione di tre giorni nei pressi di Castle Peak, area sciistica della Sierra Nevada.

Sei membri del gruppo sono riusciti a ripararsi sotto un telo per circa 12 ore prima che i soccorritori potessero raggiungerli e metterli in salvo ieri.

