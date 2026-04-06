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A Hemsedal Valanga in una località sciistica in Norvegia, due i morti confermati

SDA

6.4.2026 - 14:12

Una valanga in Norvegia causa diversi morti (foto d'archivio).
Una valanga in Norvegia causa diversi morti (foto d'archivio).
Keystone

Una valanga ha colpito Hemsedal, nota località sciistica a circa 200 chilometri a nord-ovest di Oslo. L'allarme di quattro persone disperse è scattato alle 11.10 e sul posto ci sono i soccorritori.

Keystone-SDA

06.04.2026, 14:12

06.04.2026, 14:16

Ora le quatto persone sono state localizzate e stanno ricevendo cure di primo soccorso e rianimazione. «Purtroppo è stata confermata la morte di due delle persone coinvolte» ha dichiarato poco fa la polizia locale, riportata dal quotidiano norvegese Vg.

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