Una valanga in Norvegia causa diversi morti (foto d'archivio). Keystone

Una valanga ha colpito Hemsedal, nota località sciistica a circa 200 chilometri a nord-ovest di Oslo. L'allarme di quattro persone disperse è scattato alle 11.10 e sul posto ci sono i soccorritori.

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Ora le quatto persone sono state localizzate e stanno ricevendo cure di primo soccorso e rianimazione. «Purtroppo è stata confermata la morte di due delle persone coinvolte» ha dichiarato poco fa la polizia locale, riportata dal quotidiano norvegese Vg.