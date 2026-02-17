  1. Clienti privati
Nella val di Rhêmes Valanga in Valle Aosta, sale a 250 il numero di sfollati

SDA

17.2.2026 - 22:04

Una valanga è caduta sulla strada regionale nella val di Rhêmes in Valle d'Aosta (immagine illustrativa).
Una valanga è caduta sulla strada regionale nella val di Rhêmes in Valle d'Aosta (immagine illustrativa).
IMAGO/Zoonar

Sale a 250 il numero di persone che sono state sfollate dalla val di Rhêmes dopo la valanga caduta nel pomeriggio sulla strada regionale. Lo comunica la Protezione civile italiana, precisando che sono ancora in corso operazioni di evacuazione.

Keystone-SDA

17.02.2026, 22:04

È stata disposta la chiusura della strada regionale 24, a partire dal Capoluogo di Rhêmes-Saint-Georges, fino a domani mattina quando saranno effettuate nuove valutazioni sulle condizioni meteorologiche e del manto nevoso.

«Siamo ancora in fase di evacuazione dei turisti rimasti bloccati dopo la caduta della valanga e la conseguente chiusura delle strada regionale», ha detto il sindaco di Rhêmes-Notre-Dame, Firmino Thérisod,

E ha aggiunto: «Pensavamo di avere meno persone, ma alla fine sono oltre 200. Essendo in alta stagione non avevamo assolutamente posto dove alloggiarli per cui è stato necessario predisporre l'evacuazione. Dei 200 solo pochissimi sono stati portati ad Aosta, gli altri hanno tutti casa a valle della valanga. Le operazioni sono complesse perché ovviamente fatte in elicottero, per cui richiedono tempo, anche se il volo è di pochissimi minuti e poi è in notturna».

