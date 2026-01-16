Una valanga è risultata fatale a Chamoson. Keystone

Una valanga staccatasi ieri, giovedì, in Vallese ha ucciso uno sciescursionista svizzero di 42 anni. Altre due persone sono rimaste ferite, hanno comunicato oggi la polizia cantonale e la procura.

Keystone-SDA SDA

Attorno alle 12:15 un gruppo di quattro sciescursionisti si trovava in zona Pointe de Chemo, sul territorio del comune di Chamoson (VS).

Durante la discesa dalla parete est, a una quota di circa 2500 metri, una valanga si è staccata trascinando verso valle tre persone.

La quarta persona del gruppo ha lanciato l'allarme e i soccorsi sono intervenuti immediatamente, anche con l'aiuto di due elicotteri di Air-Glaciers.

Due persone sono state rapidamente individuate e liberate dalla neve.

Un 42enne è morto sul posto nonostante le cure, mentre un uomo di 41 anni è stato portato all'Inselspital di Berna con l'elicottero.

Una 53enne si trovava dal canto suo già fuori dalla massa nevosa. Per lei si è reso necessario un ricovero all'ospedale di Sion.

Tutti gli interessati sono cittadini svizzeri. Un'indagine è stata aperta.