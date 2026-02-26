  1. Clienti privati
Dal confine Una valanga travolge due persone in Valtellina, morti due giovani

SDA

26.2.2026 - 15:18

Un elicottero del Soccorso Alpino
Un elicottero del Soccorso Alpino
Soccorso Alpino

Due persone sono morte dopo esser state travolte da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina. Secondo quanto comunicato da Areu, l'agenzia regionale d'emergenza, le vittime sono un uomo e una donna di età tra i 20 e i 30 anni.

Keystone-SDA

26.02.2026, 15:18

Sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco di Sondrio e due elicotteri di soccorso decollati da Sondrio e Bergamo.

Le vittime sarebbero due valtellinesi. L'incidente sul Monte Cornaccia, nella zona dei laghi di Cancano al confine con la Svizzera, è avvenuto attorno alle 10:30.

Le vittime stavano praticando sci-alpinismo quando sono stati travolti e uccisi da una valanga. I soccorritori sono stati allertati da un terzo scialpinista che si è salvato.

