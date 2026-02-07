Due persone travolte da una valanga sono morte in Valtellina. (Foto simbolica) Keystone

Una valanga si è staccata oggi intorno a mezzogiorno sull'alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina, e ha travolto tre scialpinisti. Due di loro hanno perso la vita, mentre uno è riuscito a salvarsi uscendo da solo dalla neve.

Keystone-SDA SDA

Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e i militari della Guardia di finanza (GDF) e l'area è stata sorvolata da un elicottero dei vigili del fuoco. Dalle prime ricerche dell'elicottero – scrive l'agenzia ANSA – era sembrato che nessuno fosse stato colpito dalla slavina ma in un secondo tempo il bilancio si è aggravato.

Una delle vittime è stata infatti recuperata esanime, mentre un secondo scialpinista è morto poco dopo essere stato estratto dalla neve. Quasi del tutto illeso il terzo componente della comitiva. L'incidente è avvenuto in una giornata in cui l'allerta valanghe sulle alpi Orobie era molto elevato, con un indice di tre su una scala europea di cinque gradini.

Quella di oggi è la seconda valanga che si è distaccata nella zona in 24 ore. Ieri in Alta Valle Spluga, sopra Chiavenna, nel comune di Madesimo, è rimasto ferito gravemente sotto la neve e trasportato all'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo un militare di 30 anni del soccorso alpinino-fluviale della GDF che era impegnato in un'esercitazione con altri finanzieri.