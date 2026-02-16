Massima attenzione sulla neve Keystone

La situazione sul fronte delle valanghe dovrebbe restare critica almeno fino a mercoledì.

Secondo quanto indicato stamane dall'Istituto federale per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), slavine spontanee e di grandi dimensioni potrebbero staccarsi in particolare a nord delle Alpi e in Vallese, dove si è accumulata molta neve fresca.

Secondo l'ultimo bollettino, al di fuori delle piste sicure, le condizioni di innevamento sono pericolose e anche alcune vie di comunicazione sono a rischio. Valanghe di media e grande entità potrebbero verificarsi anche nei Grigioni e in Ticino.

Circa 50 abitanti sfollati da Orsières

Un ordine di evacuazione è infatti stato diramato questa mattina per diverse zone del comune vallesano di Orsières a causa del maltempo e dei forti venti. Il provvedimento è in vigore dalle ore 11.00 fino a nuovo avviso e vale per una cinquantina di abitanti.

L'ordine riguarda diversi edifici situati sul Plateau de l'A Neuvaz a La Fouly, così come le frazioni di Le Clou e Les Granges e la località di Ferret, precisano in una nota le autorità comunali. Forti precipitazioni sono annunciate per le prossime ore, si avvisa nel comunicato.

I residenti interessati erano già stati «pre-informati» ieri, prima che l'ordine ufficiale venisse emesso stamattina attorno alle 09.00, ha indicato a Keystone-ATS il sindaco di Orsières Joachim Rausis. «Siamo riusciti a raggiungere tutti e a trovare una sistemazione a chi ne aveva bisogno», ha sottolineato.

Si tratta di un'evacuazione principalmente «preventiva», ha rassicurato Rausis. «È esattamente ciò che abbiamo sperimentato nel 2018 e nel 2021», ha ricordato il sindaco, evidenziando come «pochissimi edifici si trovino nella zona rossa e quindi esposti al rischio di valanghe». Una trentina di costruzioni sono ubicate più a monte nella valle e sono generalmente inaccessibili durante l'inverno.

Rausis ha aggiunto che la situazione è costantemente monitorata: mercoledì mattina verrà presa la decisione se revocare o meno l'ordine di evacuazione. Anche gli accessi alla pista di sci di fondo e al percorso per le racchette da neve sono vietati.