In attesa del ripristino della viabilità, molti turisti hanno approfittato già ieri delle due ore di apertura per lasciare le località interessate. (Foto archivio) Keystone

La Saastal risulta essere ancora in parte isolata dopo le forti precipitazioni di giovedì. Tuttavia, secondo quanto si evince dal sito internet del comune di Saas Fee, il traffico lungo la strada tra Stalden e Saas-Grund è tornato a scorrere a partire dalle 19:00.

Keystone-SDA SDA

La strada che porta dalla valle del Rodano alla Saastal (circa 3'500 abitanti), è rimasta chiusa in entrambe le direzioni oggi a seguito delle copiose nevicate e il rischio di valanghe, aveva segnalato il portale dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) Truckinfo.ch.

Per la tratta tra Stalden e Saas-Grund era inizialmente prevista la riapertura temporanea per due ore, tra le 19:00 e le 21:00, come già avvenuto ieri.

Mentre l'accesso alla valle dal Rodano è stato in gran parte interrotto, il traffico nella Saastal può tornare a scorrere normalmente, ha confermato all'agenzia Keystone-ATS il sindaco di Saas-Grund, Alwin Venetz.

In attesa del ripristino della viabilità, molti turisti hanno approfittato già ieri sera delle due ore di apertura per lasciare le località interessate, formando una lunga coda di automobili, ha spiegato Venetz.

Sebbene sussista ancora un reale rischio di frane e valanghe il primo cittadino si è detto ottimista per i giorni a venire. Il sole ha illuminato la località questo pomeriggio e le previsioni meteo per i prossimi giorni sembrano buone. Tanto che il manto nevoso, che sabato misurava ancora 60-70 cm, si è ora ridotto a 10-15 cm, ha detto il sindaco.