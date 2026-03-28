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USA Vance ammette: «Sono ossessionato dagli UFO, gli alieni sono demoni»

SDA

28.3.2026 - 17:17

Vance afferma di essere "ossessionato" dagli Ufo.
Vance afferma di essere "ossessionato" dagli Ufo.
Keystone

JD Vance è «ossessionato» dagli Ufo. Lo ha ammesso lo stesso vicepresidente intervenendo al podcast «Benny Show», durante il quale ha definito gli alieni «demoni».

Keystone-SDA

28.03.2026, 17:17

28.03.2026, 17:25

«Esseri celesti che volano in giro, che fanno cose strane alle persone. Credo ci sia il desiderio di descrivere tutto ciò che è ultraterreno come alieni. Ogni religione mondiale, incluso il cristianesimo, ha compreso che là fuori ci sono cose strane, cose difficili da spiegare», ha messo in evidenza.

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