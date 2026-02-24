  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Politica Roberto Vannacci entra ufficialmente nel gruppo dell'ultradestra Ens

SDA

24.2.2026 - 10:20

L'ex leghista ha lasciato il Gruppo dei Patrioti per l'Europa.
L'ex leghista ha lasciato il Gruppo dei Patrioti per l'Europa.
Keystone

Il generale italiano Roberto Vannacci entra ufficialmente nel gruppo Ens, la famiglia sovranista fondata dall'AfD (Alternative für Deutschland), lo annuncia il capogruppo Rene Aust, in conferenza stampa a Bruxelles.

Keystone-SDA

24.02.2026, 10:20

24.02.2026, 10:26

«È un onore, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo», ha aggiunto Vannacci in conferenza stampa.

In seguito alla sua uscita dalla Lega, il 3 febbraio, Vannacci aveva anche lasciato il Gruppo dei Patrioti per l'Europa a Bruxelles.

«Sono convinto che assieme lavoreremo benissimo. Seguendo il principio di difendere la sovranità nazionale contro il federalismo europeo, rimuovendo la più grande truffa dell'Ue che è il Green Deal. Ancora, puntiamo a proteggere le tradizioni greco romane che hanno sempre caratterizzando l'Europa e abbiamo una posizione molto chiara in materia di immigrazione, che non è solo importazione di forza lavoro ma anche di cultura e civiltà completamente diverse dalle nostre», ha dichiarato il fondatore di Futuro Nazionale in conferenza stampa.

I più letti

Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Un nuovo video mostra per la prima volta in modo chiaro lo scoppio del rogo al Contellation
Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
Marie-Therese Nadig aveva solo 17 anni: «Un fondista scavalcò il filo spinato per raggiungere noi donne»
La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»

Altre notizie

Necessari alcuni interventi. «Nel complesso ordinato» il primo giorno del Carnevale di Basilea

Necessari alcuni interventi«Nel complesso ordinato» il primo giorno del Carnevale di Basilea

L'inferno di Crans-Montana. Un nuovo video mostra per la prima volta in modo chiaro lo scoppio del rogo al Contellation

L'inferno di Crans-MontanaUn nuovo video mostra per la prima volta in modo chiaro lo scoppio del rogo al Contellation

Ferrovie. Un Eurocity è rimasto bloccato in galleria tra Olten e Berna

FerrovieUn Eurocity è rimasto bloccato in galleria tra Olten e Berna