PoliticaRoberto Vannacci entra ufficialmente nel gruppo dell'ultradestra Ens
SDA
24.2.2026 - 10:20
Il generale italiano Roberto Vannacci entra ufficialmente nel gruppo Ens, la famiglia sovranista fondata dall'AfD (Alternative für Deutschland), lo annuncia il capogruppo Rene Aust, in conferenza stampa a Bruxelles.
Keystone-SDA
24.02.2026, 10:20
24.02.2026, 10:26
SDA
«È un onore, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo», ha aggiunto Vannacci in conferenza stampa.
In seguito alla sua uscita dalla Lega, il 3 febbraio, Vannacci aveva anche lasciato il Gruppo dei Patrioti per l'Europa a Bruxelles.
«Sono convinto che assieme lavoreremo benissimo. Seguendo il principio di difendere la sovranità nazionale contro il federalismo europeo, rimuovendo la più grande truffa dell'Ue che è il Green Deal. Ancora, puntiamo a proteggere le tradizioni greco romane che hanno sempre caratterizzando l'Europa e abbiamo una posizione molto chiara in materia di immigrazione, che non è solo importazione di forza lavoro ma anche di cultura e civiltà completamente diverse dalle nostre», ha dichiarato il fondatore di Futuro Nazionale in conferenza stampa.