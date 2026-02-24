L'ex leghista ha lasciato il Gruppo dei Patrioti per l'Europa. Keystone

Il generale italiano Roberto Vannacci entra ufficialmente nel gruppo Ens, la famiglia sovranista fondata dall'AfD (Alternative für Deutschland), lo annuncia il capogruppo Rene Aust, in conferenza stampa a Bruxelles.

«È un onore, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo», ha aggiunto Vannacci in conferenza stampa.

In seguito alla sua uscita dalla Lega, il 3 febbraio, Vannacci aveva anche lasciato il Gruppo dei Patrioti per l'Europa a Bruxelles.

«Sono convinto che assieme lavoreremo benissimo. Seguendo il principio di difendere la sovranità nazionale contro il federalismo europeo, rimuovendo la più grande truffa dell'Ue che è il Green Deal. Ancora, puntiamo a proteggere le tradizioni greco romane che hanno sempre caratterizzando l'Europa e abbiamo una posizione molto chiara in materia di immigrazione, che non è solo importazione di forza lavoro ma anche di cultura e civiltà completamente diverse dalle nostre», ha dichiarato il fondatore di Futuro Nazionale in conferenza stampa.