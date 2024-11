Uno dei varani arboricoli blu dello zoo di Zurigo. Keystone

Cinque varani arboricoli blu danno un tocco di colore allo zoo di Zurigo. Per ottenere questo colore blu intenso, insolito per il regno animale, utilizzano un trucco.

Il blu, inteso come pigmento, si trova difficilmente in natura, indica lo zoo di Zurigo in una nota odierna.

Alcune piante hanno formato pigmenti blu. Gli animali che appaiono blu, tuttavia, sono frutto di un'illusione ottica. Questo perché negli animali blu tutti i raggi luminosi, tranne quelli blu a onde corte, vengono assorbiti o riflessi in modo tale da neutralizzarsi a vicenda.

Buon arrampicatore

Il varano arboricolo blu (Varanus macraei) stando allo zoo di Zurigo utilizza il suo colore sia per camuffarsi sia per comunicare. A seconda dell'intensità della luce e delle ombre, il disegno a macchie blu-nere lo fa quasi scomparire nel suo habitat, fra i rami fitti e scuri di cespugli e alberi.

Questi animali, originari dell'Indonesia, sono buoni arrampicatori con lunghi artigli e una lunga coda prensile. Per percorrere distanze maggiori tra i rami saltano. Il varano arboricolo blu è classificato come in pericolo critico nella Lista Rossa delle Specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. La minaccia maggiore è rappresentata dal commercio illegale di animali, si legge nella nota.

Le conoscenze sul varano arboricolo blu e sul suo comportamento riproduttivo si basano principalmente sull'esperienza di allevamento in terrario, precisa il comunicato. La progenie generata finora – la prima delle quali è stata proprio allo zoo di Zurigo nel 2011 – è considerata un successo. Da allora, nello zoo zurighese si sono riprodotti in totale 40 esemplari, oggi vi abitano due femmine e tre maschi.

