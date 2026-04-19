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«La rabbia giovane» Vasco pubblica le prime tavole del fumetto sulla sua vita

SDA

19.4.2026 - 12:31

Vasco Rossi può contare su fan di tutte le età.
Vasco Rossi può contare su fan di tutte le età.
Keystone

«In anteprima esclusiva..abusiva...mondiale... For You». Il cantante italiano Vasco Rossi anticipa così dal suo profilo Instagram l'uscita, prevista a maggio, di «Vasco – La rabbia giovane», prima pubblicazione del nuovo progetto editoriale Vasco.

Keystone-SDA

19.04.2026, 12:31

19.04.2026, 13:08

Una favola lunga una vita, dedicato al rocker di Zocca. Vasco pubblica alcune tavole del primo volume: «Ho sempre amato i fumetti, fin da piccolo. Da Alan Ford a Diabolik, passando per Topolino, li ho divorati tutti. Mi piaceva l'idea di iniziare ogni volta un viaggio diverso. Un viaggio breve, però, che non ha bisogno di troppo tempo o di un bagaglio ingombrante» scrive il cantante.

Sempre nel post si ricorda che il «progetto unisce fumetto, musica e memoria, confermando ancora una volta la capacità di Sergio Bonelli Editore di raccontare le grandi icone della cultura italiana attraverso il linguaggio potente e contemporaneo della graphic novel».

Un progetto in tre volumi

I tre volumi del progetto, a colori, ciascuno di cento pagine, ripercorrono la vita e la carriera di Vasco attraverso una narrazione a fumetti che attraversa musica, parole, immagini e memoria collettiva.

I testi sono firmati da Barbara Baraldi, curatrice e sceneggiatrice di Dylan Dog, mentre i disegni sono affidati a due autori di spicco della scena fumettistica italiana e internazionale, Sergio Gerasi e Flavia Biondi, capaci di interpretare con stili diversi e complementari le molte anime del protagonista.

A completare ogni volume, una sezione di «pagine extra» arricchisce il racconto con materiali d'archivio, scritti autografi e immagini storiche. Il secondo e il terzo volume saranno pubblicati a luglio e in autunno.

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