Vasco Rossi può contare su fan di tutte le età. Keystone

«In anteprima esclusiva..abusiva...mondiale... For You». Il cantante italiano Vasco Rossi anticipa così dal suo profilo Instagram l'uscita, prevista a maggio, di «Vasco – La rabbia giovane», prima pubblicazione del nuovo progetto editoriale Vasco.

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Una favola lunga una vita, dedicato al rocker di Zocca. Vasco pubblica alcune tavole del primo volume: «Ho sempre amato i fumetti, fin da piccolo. Da Alan Ford a Diabolik, passando per Topolino, li ho divorati tutti. Mi piaceva l'idea di iniziare ogni volta un viaggio diverso. Un viaggio breve, però, che non ha bisogno di troppo tempo o di un bagaglio ingombrante» scrive il cantante.

Sempre nel post si ricorda che il «progetto unisce fumetto, musica e memoria, confermando ancora una volta la capacità di Sergio Bonelli Editore di raccontare le grandi icone della cultura italiana attraverso il linguaggio potente e contemporaneo della graphic novel».

Un progetto in tre volumi

I tre volumi del progetto, a colori, ciascuno di cento pagine, ripercorrono la vita e la carriera di Vasco attraverso una narrazione a fumetti che attraversa musica, parole, immagini e memoria collettiva.

I testi sono firmati da Barbara Baraldi, curatrice e sceneggiatrice di Dylan Dog, mentre i disegni sono affidati a due autori di spicco della scena fumettistica italiana e internazionale, Sergio Gerasi e Flavia Biondi, capaci di interpretare con stili diversi e complementari le molte anime del protagonista.

A completare ogni volume, una sezione di «pagine extra» arricchisce il racconto con materiali d'archivio, scritti autografi e immagini storiche. Il secondo e il terzo volume saranno pubblicati a luglio e in autunno.