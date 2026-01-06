Papa Leone XIV alle 9.41 ha chiuso la porta santa della basilica di San Pietro, l'ultimo atto del Giubileo della speranza che era stato aperto da papa Francesco il 24 dicembre del 2024. Leone si è inginocchiato davanti alla porta di bronzo, ha pregato e poi ha chiuso i battenti.

Papa Leone XIV, immagine d'archivio. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Cala così il sipario sull'anno santo dei due papi che ha visto arrivare a Roma oltre 33 milioni di pellegrini. Domani si volta pagina con il Concistoro, la riunione di Prevost con i cardinali per tracciare le linee future della Chiesa.

Fin dalle riunioni preconclave dei cardinali era emersa la necessità di confrontarsi più spesso. Leone raccoglie questa esigenza e di fatto da domani comincia il suo pontificato, con un'agenda non più dettata dalle scadenze e dagli incontri prestabiliti dall'anno santo.

«Bello diventare pellegrini di speranza»

Dopo la chiusura della porta santa papa Leone ha celebrato la messa dell'Epifania e nell'omelia ha messo in guardia dai «deliri di onnipotenza» e ha invitato a trasformare l'umanità resistendo alle «lusinghe dei potenti». «Le sue vie non sono le nostre vie, e i violenti non riescono a dominarle, né i poteri del mondo possono bloccarle».

«È bello diventare pellegrini di speranza – ha proseguito richiamando il tema del Giubileo. Ed è bello continuare ad esserlo, insieme! La fedeltà di Dio ci stupirà ancora. Se non ridurremo a monumenti le nostre chiese, se saranno case le nostre comunità, se resisteremo uniti alle lusinghe dei potenti, allora saremo la generazione dell'aurora».

Il papa confida in una «umanità, trasformata non da deliri di onnipotenza, ma dal Dio che per amore si è fatto carne».

Al via mercoledì il Concistoro, ecco di cosa si occuperà

A concludere la mattinata l'Angelus pronunciato dalla loggia centrale nel corso del quale ha rinnovato il suo appello per la pace: «Gli estranei e gli avversari diventino fratelli e sorelle, al posto delle diseguaglianze ci sia equità, invece dell'industria della guerra si affermi l'artigianato della pace».

Mercoledì dunque il Concistoro con la partecipazione dei cardinali che arriveranno da tutto il mondo per fare il punto, insieme al papa, su alcune questioni che riguardano la Chiesa.

I porporati sono attesi già intorno alle 12.30 nell'atrio dell'Aula Paolo VI per l'accoglienza, mentre i lavori cominceranno alle 15.30 nell'Aula nuova del Sinodo, con il saluto del cardinale decano Giovanni Battista Re e poi l'intervento introduttivo del papa. I cardinali si riuniranno poi in gruppi di lavoro e la giornata terminerà intorno alle 19.00 con un nuovo intervento di Leone e con la preghiera conclusiva.

Non è ancora chiaro se i lavori si svolgeranno completamente a porte chiuse o se verrà comunque comunicata qualche informazione ai media. Giovedì la giornata comincerà invece alle 7.30 con la messa del papa con i cardinali nella basilica di San Pietro.

Dopo si riprenderà il lavoro dei gruppi; quindi i cardinali pranzeranno con il papa. Nel pomeriggio proseguiranno i lavori e a fine giornata papa Leone XIV trarrà le conclusioni della due-giorni di lavoro.

Il Concistoro è stato convocato dal papa per un focus in particolare su alcuni temi specifici: la missione della Chiesa tracciata dalla prima esortazione apostolica di papa Francesco, Evangelii Gaudium (in italiano la gioia del vangelo), il rapporto tra la Chiesa universale e le chiese particolari, la sinodalità e il rapporto tra tradizione e liturgia.