Il Vaticano conferma l'indagine su una guardia svizzera per un episodio antisemita

Immagine d'illustrazione sda

Il Vaticano conferma che la guardia svizzera finita sotto indagine è accusata di antisemitismo.

Keystone-SDA SDA

Stando a quanto ha dichiarato ai giornalisti, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, «la Guardia svizzera pontificia ha ricevuto una segnalazione relativa a un episodio verificatosi presso uno degli ingressi dello Stato della Città del Vaticano, nell'ambito del quale sarebbero stati rilevati elementi interpretati come riconducibili a connotazioni di natura antisemita».

Il fatto è avvenuto mercoledì 29 ottobre, quando una guardia avrebbe insultato due donne ebree nell'udienza generale del Papa. L'apertura di un'indagine interna era poi stata confermata venerdì scorso dal portavoce della Guardia svizzera pontificia, il caporale Eliah Cinotti, il quale non si era però esposto sulle motivazioni.

Il portavoce del Vaticano spiega pure che il «dissidio sarebbe sorto in occasione della richiesta di uno scatto fotografico presso il posto di servizio. La vicenda è attualmente oggetto di un procedimento interno di verifica, attivato secondo le procedure previste in presenza di segnalazioni che coinvolgano appartenenti al Corpo».

«La Guardia svizzera pontificia, nel solco della propria secolare tradizione di servizio, ribadisce il costante impegno a garantire che lo svolgimento della propria missione avvenga sempre nel rispetto della dignità di ogni persona e dei fondamentali principi di uguaglianza e non discriminazione», conclude Bruni.