  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco cos'è successo Il Vaticano conferma l'indagine su una guardia svizzera per un episodio antisemita

SDA

10.11.2025 - 14:34

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Il Vaticano conferma che la guardia svizzera finita sotto indagine è accusata di antisemitismo.

Keystone-SDA

10.11.2025, 14:34

Stando a quanto ha dichiarato ai giornalisti, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, «la Guardia svizzera pontificia ha ricevuto una segnalazione relativa a un episodio verificatosi presso uno degli ingressi dello Stato della Città del Vaticano, nell'ambito del quale sarebbero stati rilevati elementi interpretati come riconducibili a connotazioni di natura antisemita».

Il fatto è avvenuto mercoledì 29 ottobre, quando una guardia avrebbe insultato due donne ebree nell'udienza generale del Papa. L'apertura di un'indagine interna era poi stata confermata venerdì scorso dal portavoce della Guardia svizzera pontificia, il caporale Eliah Cinotti, il quale non si era però esposto sulle motivazioni.

Il portavoce del Vaticano spiega pure che il «dissidio sarebbe sorto in occasione della richiesta di uno scatto fotografico presso il posto di servizio. La vicenda è attualmente oggetto di un procedimento interno di verifica, attivato secondo le procedure previste in presenza di segnalazioni che coinvolgano appartenenti al Corpo».

«La Guardia svizzera pontificia, nel solco della propria secolare tradizione di servizio, ribadisce il costante impegno a garantire che lo svolgimento della propria missione avvenga sempre nel rispetto della dignità di ogni persona e dei fondamentali principi di uguaglianza e non discriminazione», conclude Bruni.

Vaticano. Guardia svizzera indagata per insulti a due ebree: «Ha fatto il gesto di sputarci»

VaticanoGuardia svizzera indagata per insulti a due ebree: «Ha fatto il gesto di sputarci»

I più letti

Litigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono
L'ex di Serie A Mario Frick: «Da giocatore ero dipendente dalle scommesse e pieno di debiti»
Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»
Il Vaticano conferma l'indagine su una guardia svizzera per un episodio antisemita
La confessione della moglie di Jimmy Kimmel: «Ho perso la mia famiglia per Trump»

Altre notizie

Tra Zurigo e Argovia. Sfuggono a un controllo e parte un rocambolesco inseguimento sull'A1, due in manette

Tra Zurigo e ArgoviaSfuggono a un controllo e parte un rocambolesco inseguimento sull'A1, due in manette

Pirata della strada. Neopatentata beccata a 144 km/h sugli 80, via subito la licenza di condurre

Pirata della stradaNeopatentata beccata a 144 km/h sugli 80, via subito la licenza di condurre

Video virale su TikTok. Auto portata via dal carroattrezzi, ma dentro c'è una donna che dorme: «Dove sono?»

Video virale su TikTokAuto portata via dal carroattrezzi, ma dentro c'è una donna che dorme: «Dove sono?»