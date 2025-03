Le condizioni cliniche del Papa sono rimaste stabili, riferisce il bollettino medico diffuso in serata. Il Pontefice è sempre vigile ed orientato e non ha presentato nuovi episodi di broncospasmo. La prognosi rimane riservata.

Una donna depone dei fiori davanti all'ospedale romano Agostino Gemelli dove è ricoverato il papa sda

Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio, ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi.

È apiretico e non mostra leucocitosi. I parametri emodinamici si sono sempre mantenuti stabili; ha continuato ad alimentarsi ed ha regolarmente effettuato la fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente.

Fonti vaticane aggiungono che il Pontefice oggi è di buon umore e ha trascorso venti minuti nella cappella a pregare.

Nelle informazioni non viene mai menzionato il lavoro ed è quindi da presumere che per il Papa oggi è stata una giornata per lo più di riposo.