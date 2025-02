Il Papa «Non è fuori pericolo, vuole si sappia la verità». Ecco qual è il timore mortale

«Il Papa non è fuori pericolo» e tutte le strade sono aperte, anche se al momento attuale «non è in pericolo di vita». Francesco deve superare la fase dell'infezione e la situazione è delicata: perché «il rischio è la sepsi», che potrebbe presentarsi «se i germi passano dai polmoni al sangue».

Il Papa sta un poco meglio, ma non è fuori pericolo sda

Keystone-SDA SDA

Il professor Sergio Alfieri, in un briefing al Policlinico Gemelli insieme al dottor Luigi Carbone del Vaticano, fa il punto sulla salute di Papa Francesco, ricoverato da una settimana.

«Sa che la situazione è grave» e «ha sempre voluto che dicessimo la verità», «basta fake news», rimarca il medico.

La comunicazione è diretta, niente giri di parole; d'altronde il Papa stesso ha fatto della trasparenza nella comunicazione uno dei suoi punti cardine.

Alfieri ha però tenuto a specificare che allo stato attuale la situazione non sta precipitando: «Oggi è andato anche in cappella a pregare».

«Non immaginate che ora fa i cento metri...»

La situazione, insomma, è quella di un 88enne alle prese con una infezione grave, che potrebbe estendersi, ma che è curata con una terapia alla quale sta rispondendo. «Abbiamo anche ridotto alcuni farmaci», fa sapere lo staff medico.

«Non è attaccato a nessun macchinario. Quando ha bisogno mette i naselli per un po' di ossigeno, ma sta a respiro spontaneo e si alimenta», dice Alfieri. «Mangia anche con appetito», aggiunge Carbone.

Il Papa lavora, legge, alterna la poltrona al letto. Ma è comunque un anziano che già prima del ricovero si spostava in carrozzina per altri problemi e dunque «non immaginate che ora fa i cento metri...», dice il medico che lo operò all'addome e lo conosce da anni.

Almeno un altra settimana in ospedale

Di certo, al momento, c'è che resterà in ospedale «almeno per tutta la prossima settimana», riferiscono ancora i medici.

Ma è immaginabile che una situazione del genere, delicata, con la necessità di un monitoraggio costante (al momento «risponde alla terapia che non è stata cambiata ma potenziata», ha precisato Carbone), richiede un tempo anche più lungo.

«La degenza sarà per tutto il tempo necessario ma tornerà a Santa Marta perché noi lavoriamo per curare i pazienti», è l'auspicio di Alfieri.

«La parte più acuta sarà risolta, la parte cronica resterà. Poi, per la parte meno acuta, ci saranno il dottor Carbone e Massimiliano Strappetti», il medico referente per il Papa in Vaticano e l'infermiere che lo ha quotidianamente in cura, lungamente elogiato oggi pomeriggio da Alfieri.

«È un capo di Stato e non si risparmia»

Lo staff medico però non si sbilancia nelle risposte sul dopo. «Vi immaginate un Papa che sta dentro lo studio e non riceve nessuno?», chiede Alfieri ai giornalisti.

«Le altre persone di 88 anni di solito stanno a vedere la televisione su una sedia a dondolo». Francesco invece è un «capo di Stato e non si risparmia». Anche per questo «si è affaticato».

«Non ha perso il buon umore»

Alfieri, come aveva detto nel precedente ricovero, quando operò il Pontefice all'addome, ribadisce che «ha la testa di un sessantenne, anzi di un cinquantenne».

Bergoglio «non ha perso il buon umore» ha aggiunto raccontando un siparietto tra lui e il Papa. L'altro giorno l'ho salutato: 'Buongiorno Santo Padre'. E lui mi ha risposto: ''Buon giorno santo figlio'. Tanto per dire...». E al medico che si avvicinava per parlare con lui, forse pensando che non sentisse, il Papa ha chiesto: «Ma che ti vuoi confessare?».

Il nodo sul dopo dunque resta e non è in mano ai medici: «Noi lo possiamo consigliare, ma lui è il Papa», ribadisce Alfieri.

Si evocano le dimissioni, ma...

Resta quindi sul tavolo il rebus su un Pontefice che, a parte il rischio perché la situazione è grave e lui lo sa, ha in ogni caso davanti a lui diversi giorni di ospedale, settimane di cure, e forse la necessità di cambiare stile di vita.

Tutto questo nel pieno del Giubileo e con la Quaresima che comincia il 5 marzo, fino alla Pasqua che è il momento più intenso e impegnativo per un Papa di tutto l'anno.

Ci sono poi le udienze, le messe all'aperto, i viaggi. Per questo aleggia la parola 'dimissioni', pronunciata apertamente anche dai cardinali.

Ma monsignor Bruno Forte, teologo molto vicino a Francesco, taglia corto: «Io non vedo la necessità di parlare di dimissioni. Auguro al Papa di continuare il suo servizio alla Chiesa e al mondo, con la fede e con l'entusiasmo che ha sempre avuto».