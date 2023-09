Un convoglio della ferrovia LEB Keystone

Circa 5000 persone hanno partecipato oggi a Echallens (VD) ai festeggiamenti per i 150 anni del LEB, la linea ferroviaria Losanna-Echallens-Bercher. Per l'occasione è stato rimesso in circolazione un treno a vapore del 1890.

La linea – la prima in Svizzera a scartamento metrico – fu inaugurata il 5 novembre 1873, inizialmente tra Losanna e Cheseaux. Ai festeggiamenti ha partecipato anche la consigliera di Stato vodese Nuria Gorrite, che due giorni fa ha annunciato di soffrire di un cancro al seno.

ats