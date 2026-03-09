  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vaud Un 16enne fugge dalla polizia e causa un frontale, un morto e tre feriti a Granges-près-Marnand

SDA

9.3.2026 - 18:45

Il 16enne viaggiava a bordo di un veicolo con targhe rubate. (Foto simbolica)
Il 16enne viaggiava a bordo di un veicolo con targhe rubate. (Foto simbolica)
Keystone

Un ragazzo di 16 anni alla guida di un'auto ha provocato ieri pomeriggio un incidente mortale a Granges-près-Marnand, nel Canton Vaud, mentre tentava di eludere un blocco di polizia.

Keystone-SDA

09.03.2026, 18:45

09.03.2026, 18:46

Durante la fuga il giovane si è scontrato frontalmente con una vettura che circolava sulla corsia opposta, causando nell'impatto la morte di una donna.

Stando a quanto comunicato oggi dalle forze dell'ordine, attorno alle 15:20 il 16enne svizzero domiciliato a Payerne (VD) viaggiava a bordo di un veicolo con targhe rubate e si è quindi sottratto ad un controllo della polizia friburghese effettuato a Sâles (FR) ed è fuggito.

Dopodiché una pattuglia ha iniziato l'inseguimento del ragazzo e il suo copilota, un coetaneo anch'egli svizzero. All'operazione ha presto presto parte anche una volante della polizia vodese.

L'inseguimento si è concluso a Granges-près-Marnand, dove il giovane ha perso il controllo della vettura andando a scontrarsi con un'altra auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta e sulla quale viaggiavano uno svizzero di 76 anni e la sua passeggera di 74.

Il conducente è stato elitrasportato in gravi condizioni in un nosocomio di Berna, mentre la donna è deceduta sul posto a causa del violento impatto. I due minorenni sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale, precisa la polizia.

L'incidente ha provocato la chiusura per diverse ore della strada che collega Sassel (VD) e Granges-près-Marnand. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, oltre che un elicottero della Rega e diverse pattuglie di polizia. È stata aperta un'inchiesta.

I più letti

L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
Approvata la legge sull'imposizione individuale, pagherò di meno da quest'anno?
La NATO intercetta un missile iraniano sulla Turchia, i jet di Londra in azione
Fedez di nuovo al centro del gossip: la compagna Giulia Honegger è incinta?
«Un conflitto globale è possibile entro il 2027»: ecco il parere dell'esperto di geopolitica

Altre notizie

Lucerna. Un 16enne alla guida di un'auto fugge dalla polizia rovinando in un prato

LucernaUn 16enne alla guida di un'auto fugge dalla polizia rovinando in un prato

Inchiesta sulla strage. Crans-Montana, indagato anche il sindaco

Inchiesta sulla strageCrans-Montana, indagato anche il sindaco

Indonesia. Crollo in una discarica di Giacarta, «almeno 5 morti e 4 dispersi»

IndonesiaCrollo in una discarica di Giacarta, «almeno 5 morti e 4 dispersi»