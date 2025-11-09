Tragico incidente nel canton Vaud. (Immagine d'archivio). Keystone

Un 25enne è morto sul colpo la scorsa notte a Champvent: attorno alle 00:10 ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un albero. Cause e dinamica sono al vaglio della polizia.

Keystone-SDA SDA

La scorsa notte un 25enne ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Champvent (VD).

Per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero.

L'incidente è avvenuto attorno alle 00:10, ha comunicato oggi la polizia cantonale vodese.

Il conducente, uno svizzero domiciliato nel canton Vaud, è morto ancora sul posto. La dinamica esatta dei fatti è oggetto di indagini.