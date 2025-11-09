Un 25enne è morto sul colpo la scorsa notte a Champvent: attorno alle 00:10 ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un albero. Cause e dinamica sono al vaglio della polizia.
La scorsa notte un 25enne ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Champvent (VD).
Per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero.
L'incidente è avvenuto attorno alle 00:10, ha comunicato oggi la polizia cantonale vodese.
Il conducente, uno svizzero domiciliato nel canton Vaud, è morto ancora sul posto. La dinamica esatta dei fatti è oggetto di indagini.