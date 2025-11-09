  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canton Vaud Incidente nella notte: un 25enne perde la vita a Champvent

SDA

9.11.2025 - 11:48

Tragico incidente nel canton Vaud. (Immagine d'archivio).
Tragico incidente nel canton Vaud. (Immagine d'archivio).
Keystone

Un 25enne è morto sul colpo la scorsa notte a Champvent: attorno alle 00:10 ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un albero. Cause e dinamica sono al vaglio della polizia.

Keystone-SDA

09.11.2025, 11:48

09.11.2025, 11:49

La scorsa notte un 25enne ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Champvent (VD).

Per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero.

L'incidente è avvenuto attorno alle 00:10, ha comunicato oggi la polizia cantonale vodese.

Il conducente, uno svizzero domiciliato nel canton Vaud, è morto ancora sul posto. La dinamica esatta dei fatti è oggetto di indagini.

I più letti

Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Il principe William diventerà cittadino onorario di Rio de Janeiro
FC Basilea contro FC Lugano
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli
Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»

Altre notizie

Glarona. Polizia interviene per violenza domestica e spara a uomo

GlaronaPolizia interviene per violenza domestica e spara a uomo

Un pizzico di umorismo. Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»

Un pizzico di umorismoUomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»

Viaggio in Colombia. Ministro belga costretto ad atterraggio d'emergenza per avaria

Viaggio in ColombiaMinistro belga costretto ad atterraggio d'emergenza per avaria