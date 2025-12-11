  1. Clienti privati
Vaud Quasi 60 kg di hashish trovati in un camper a Bavois

SDA

11.12.2025 - 11:29

La droga era nascosta sul retro del veicolo.
Keystone

Quattro borsoni sportivi contenenti in totale 59 chili di hashish sono stati scoperti in un camper stazionato nell'area autostradale di Bavois (VD) il 29 ottobre scorso. Il conducente, uno svizzero di 69 anni, è stato consegnato alla polizia, così come la droga.

Keystone-SDA

11.12.2025, 11:29

11.12.2025, 11:31

Durante un controllo effettuato in serata da una pattuglia dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), un cane antidroga ha fiutato qualcosa nel camper, si legge in un comunicato odierno. Sono così emersi i quattro borsoni, che si trovavano in un nascondiglio sul retro del veicolo.

«Gli stupefacenti erano stati messi sottovuoto e distribuiti in diversi blocchi», viene precisato nella nota. Una squadra specializzata giunta sul posto non ha trovato altra droga.

Il conducente del camper immatricolato a Soletta era accompagnato da un cittadino rumeno di 45 anni. Un'inchiesta è stata avviata dal Ministero pubblico vodese.

